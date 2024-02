Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza donijela je odluku o kazni za prvotimca Dinama, Brunu Petkovića, zbog neprimjerene izjave na konferenciji za medije uoči gostovanja njegova kluba u Sevilli protiv Betisa, u kojoj se osvrnuo na medijski istup tadašnjeg izbornika mlade hrvatske U-17 reprezentacije, Roberta Jarnija.

Petković je kažnjen s 5.000 eura zbog povrede odredbe iz točke V., stavka 1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova, čime je počinio prekršaj iz članka 83. Disciplinskog pravilnika HNS-a.

Točkom V., člankom 1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova utvrđeno je da se nogometni djelatnici trebaju u javnim nastupima suzdržavati od negativnih stavova, vrijeđanja ili klevetanja drugih pripadnika nogometne organizacije te davati izjave za sredstva javnog priopćavanja samo sukladno duhu i općem pravilu navedenog Kodeksa.

Mogao je Petković dobiti i žešću kaznu jer članak 83. glasi:

1) Nogometni djelatnici na koje se odnosi Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku kaznit će se:

- igrač - novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica

- djelatnik - novčanom kaznom ili zabranom obavljanja funkcije do šest mjeseci

Nazvao izbornika U17 reprezentacije klaunom

Podsjetimo, sve je počelo nakon što je Jarni izjavio da će navijati za Betis protiv Dinama u 1/16 finala Konferencijske lige. Petković je za tu njegovu izjavu saznao na konferenciji za medije uoči prvi utakmice u Sevilli te mu je pred novinarima poručio da je "klaun".

"Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite", rekao je napadač Dinama za tadašnjeg izbornika hrvatske U17 reprezentacije koji je ubrzo nakon toga smijenjen.

Ovaj sukob je podijelio naciju kao malo koji do sada, gotovo svi su odabrali jednu stranu, a mi vas sada pitamo da date svoj sud na kaznu koju je HNS izrekao:

