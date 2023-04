Hrvatski veznjak Andrija Balić od veljače 2020. igra u Slovačkoj gdje je član Dunajske Strede s kojom mu ugovor istječe na kraju ove sezone.

Krajem veljače je ovaj 25-godišnjak otišao na posudbu u Bansku Bystricu gdje je u pet nastupa zabio pet golova.

'Hrvatski Pirlo', kako su ga prozvali dok je nosio dres Hajduka, posljednji je gol zabio u subotu u pobjedi 2-0 protiv Spartaka iz Trnave.

Nedavno je otkrio kako mu je želja na ljeto vratiti se u Hajduk.

"To je svima želja, moja prvenstveno. Sad će to možda zvučati 'nema di, pa bi kući'. Želim se vratiti. To nije upitno. Dijete sam Hajduka. Pričali smo i ranije, ali nije se odvilo kako smo htjeli. Prije mog dolaska u Dunajsku Stredu smo bili na pregovorima, ali onda je došlo do promjene u klubu, otišli su Stanić i Kepčija i nije se realiziralo", rekao je Balić nedavno za Dalmatinski portal.

Na potezu je očito Hajduk koji je Balić napustio u veljači 2016. za tri milijuna eura kada je otišao u Udinese.

U karijeri je još igrao za Fortunu Sittard, Perugiju, Dunajsku Stredu te Bansku Bystricu.