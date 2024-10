Kramarića pogodilo pitanje: 'Šuker? Ne razmišljam o tome niti sekunde'

Hrvatski napadač Andrej Kramarić u utorak bi protiv Poljske trebao upisati stoti nastup u hrvatskom dresu.

Ako nastupi protiv Poljske, Kramarić će postati dvanaesti član Kluba 100. Debitirao je 4. rujna 2014. s Ciprom u Puli, a protiv Škotske je zabio svoj 30 gol za "Vatrene". U hrvatskom dresu je osvojio tri medalje - srebro (2018) i broncu (2022) sa svjetskih prvenstava u Rusiji i Kataru te srebro iz Lige nacija (2023).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše nastupa za hrvatsku vrstu ima Luka Modrić (181), na drugom mjestu je Ivan Perišić (137), a zatim slijede Darijo Srna (134), Stipe Pletikosa (114), Mateo Kovačić (106), Ivan Rakitić (106)... U klubu 100 su i Josip Šimunić (105), Domagoj Vida (105), Ivica Olić (104), Vedran Ćorluka (103) i Dario Šimić (100).

"Nikad nisam razmišljao o takvim brojkama. Svaka utakmica za reprezentaciju je nešto posebno. Ovo je samo dodatno zadovoljstvo. Teško je opisati sve ove rezultate s dečkima i šefom. Jednog dana će biti lijepo ne pričati ribičke priče klincima i unucima. Imat ćemo lijepe uspomene," kazao je Kramarić na novinarskoj konferenciji u Varšavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutačno je sa 30 golova četvrti strijelac u povijesti "Vatrenih". Ispred njega su Davor Šuker sa 45, te Mario Mandžukić i Ivan Perišić sa po 33 gola. Je li mu cilj dostići Šukera ?

"Nisam razmišljao o tome niti mi je to bio cilj. Šuker je bio poseban igrač i ne razmišljam o tome niti sekunde. Želim ostati zdrav i igrati na visokom nivou, to je jedini moj cilj. Ljubav prema nogometu i reprezentaciji me guraju naprijed," poručio je.

Istaknuo je kako protiv Poljske očekuje intenzivnu utakmicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Spremni smo na vatrenu atmosferu. Poljska će morati ići na pobjedu. Neće biti jednostavna utakmica, očekujemo pritisak, ali odigrali smo puno takvih utakmica. Vjerujem da na iskustvo možemo ignorirati atmosferu. Možemo igrati protiv svake reprezentacij i pobijediti."

Kazao je kako je poljski kapetan Robert Lewandowski za njega jedan od najboljih napadača svijeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedan je od najboljih napadača u zadnjih 20, 30 godina. Imam veliki respekt prema njemu, znamo se jako dugo iz Bundeslige, odigrali smo puno međusobnih susreta, ponavljam jedan je od najboljih napadač svijeta."

Kramarića znaju uspoređivati s njemačkom legendom Thomasom Muellerom?

"Svi znaju moju igru čitave karijere, više se puta provlačila ta tema kroz karijeru. Raumdeuter na njemačkom, tumač prostora na hrvatskom. Prošao sam sve i svakakve pozicije, ponalaženje prostora, snalaženje u međuprostoru. Za mene je Muller jedan u najboljih igrača u povijesti Bayerna i Bundslige, jedan od mojih idola, veselim me činjenica da me uspoređuju s njim," poručio je.

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kilometri i godine nisu problem: Rekordan broj trkača na maratonu u Zagrebu