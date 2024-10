Dalić najavio okršaj s Poljacima: 'Mateo je otpao, šteta. Osvježit ćemo momčad'

Hrvatsku u utorak (početak u 20.45) očekuje gostovanje u Poljskoj u 4. kolu Lige nacija. Dan prije susreta izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i napadač Andrej Kramarić na konferenciji za medije najavili su tu utakmicu.

Vatrenima je ovo druga utakmica u ovom ciklusu, nakon pobjede nad Škotskom prošle subote na Maksimiru 2:1.

U utakmicu u Varšavi Hrvatska ulazi u vrlo dobroj poziciji, dovoljan nam je i remi jer bi u tom slučaju Poljaci u posljednje dvije utakmice zbog lošijeg međusobnog omjera s Hrvatskom morali osvojiti barem četiri boda. Trenutno je Hrvatska druga u skupini sa šest bodova, a Poljska je treća s tri manje. Vodi Portugal s devet bodova, a posljednja Škotska nije uspjela osvojiti niti jedan bod.

Prvi je na redu bio Kramarić koji je odmah odgovorio na konstataciju da je Škotima zabio 30. gol za Vatrene i da će protiv Poljske odigrati 100. utakmicu u nacionalnom dresu.

"Sigurno da bih odmah potpisao takvu karijeru. Nikad nisam razmišljao ni sanjao o takvim brojkama. Svaka utakmica za reprezentaciju je nešto posebno. Ovo je samo jedno dodatno zadovoljstvo. Teško je opisati sve ove rezultate s dečkima i šefom. Jednog dana će biti lijepo ne pričati ribičke priče klincima i unucima. Imat ćemo lijepe uspomene i to je to što će činiti ljepši moj život poslije karijere", rekao je pa otkrio šeo očekuje u susretu s Poljskom:

"Očekujemo intenzivnu utakmicu, koja neće biti lagana. Domaćin uvijek može biti vrlo neugodan. Cilj je jasan, ne izgubiti utakmicu i ići na sva tri boda te pokušati riješiti situaciju u grupu. Poljska ima svjetske kvalitete, pogotovo kada pričamo o Lewandowskom, koji nam iz svake polušanse može zapapriti."

"Lewandowski je jedan od najboljih napadača u zadnjih 20-30 godina, imam veliki respekt prema njemu, znamo se već jako dugo iz Bundeslige. I dalje je jedan od najboljih napadača na svijetu. Žao mi je da 2020. nije dobio Zlatnu loptu jer mislim da je to zaslužio", rekao je 'Krama'.

Otkrio je i kakvu atmosferu očekuje:

"Spremni smo na vatrenu atmosferu, Poljska mora ići na pobjedu i mi ćemo biti spremni na to. Neće biti jednostavno, očekujemo pritisak s njihove strane, ali odigrali smo jako puno takvih utakmica i s tim iskustvom možemo izignorirati tu atmosferu. Moramo koncentrirano ući u utakmicu i mislim da možemo pobijediti svaku reprezentaciju."

'Puno veće sile to ne mogu'

Nakon Kramarića na pitanja je odgovarao Dalić koji je na početku komentirao "fenomen Hrvatske":

"Hrvatska radi velike rezultate, osvojila je tri svjetske medalje i to je fenomen u svijetu da jedna mala država to napravi. Sami ste rekli što je ključ, igramo dobar nogomet. Uz to imamo taj prkos, inat i ponos, a ovo što Hrvatska radi u zadnjih šest - sedam godina je ravno svjetskom čudu. Puno veće sile ne mogu ovo što mi radimo."

"Ovo nam je najvažnija utakmica, prva meč-lopta da osiguramo prolazak skupine. Poljska ima dva poraza zaredom, ali od velikih reprezentacija, Hrvatske i Portugala. Očekujem da će nas napasti, imali su dosta probleme i bili su daleko od gola, što nije dobro za Lewandowskog, jednog od najboljih napadača na svijetu. Ali kad je blizu golu, vrlo je opasan. Moramo ga odmaknuti od gola, imati posjed lopte i biti bolji nego prije tri dana protiv Škotske. Neće biti lako, moramo biti spremni na atmosferu i ovako veliki stadion. Bit će teško, ali vjerujem da možemo do pobjede", rekao je o utakmici pa se osvrnuo na utakmicu protiv Škota, kojom nije bio zadovoljan:

"Tri boda su najvažnija, s odmakom vremena. Moja reakcija poslije utakmice je bila takva kakva je bila. Želim da Hrvatska igra dobro i pobjeđuje, a ovaj put smo pobijedili iako nismo igrali onako kako sam ga očekivao. Ne treba kritizirati, ali treba biti svjestan da moramo bolje. Kad sam prespavao i posložio sve u glavi, nemam razloga za kritiku, nego za realnu analizu. Htjeli smo tri boda i dobili smo ih. Mi smo im dopustili da shvate da mogu protiv nas, mi smo ih pogurali našim greškama, dali smo im puno šansu. Ali i Poljska nas je namučila u Osijeku, nismo im dozvolili neke veće šanse, no ovo sad će biti druga priča. Bit će slično kao Škotska, ali kvalitetnije s njihove strane."

Kovačić otpao

Potvrdio je nakon toga da neće moći računati na Matea Kovačića.

"Mateo je otpao, to je šteta. Bio je jedan od naših najboljih igrača u prošle dvije utakmice. Osvježit ćemo tim, nećemo puno mijenjati. Vidjet ćemo što ćemo s Perišićem, on je još u fazi oporavka i dugo nije igrao cijelu utakmicu. Vidjet ćemo za vezni red, naći ćemo što je najkvalitetnije, no imamo i izmjene koje su uvijek donosile pomak u igri", izjavio je naš izbornik.

Što se tiče stila igre, neće biti iznenađenja:

"Igrat ćemo u svom stilu, mi se ne znamo braniti. Po nekim računicama, dovoljan bi nam bio i bod, ali ako igraš na bod, onda izgubiš. Došli smo se nadigravati i pokušati pobijediti. Naš stil nije braniti se. Branili smo protiv Škotske pa smo primili gol, ali je bio ofsajd."

