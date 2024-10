Pobuna u svlačionici Barcelone: Danac prijeti odlaskom zbog Danija Olma?

I ptice na grani znaju kako Barcelona ima problema s financijama. Predsjednik Juan Laporta pokušava na svakakve načine smanjiti troškove kluba, a jedna od takvih malverzacija se odvija i s registracijom igrača. Barcelona si zbog problema isplata plaća ne može dopustiti da svi igrači budu registrirani. Stoga, Hansi Flick ne može računati na sve svoje igrače, a takav potez kluba već je podigao pobunu u svlačionici.

Dani Olmo je došao kao veliko pojačanje, no ni on nije bio prvih nekoliko utakmica registriran, Ipak nađeno je rješenje i Olmo je registriran umjesto tada ozlijeđenog Andreasa Christensena. Danski stoper uskoro se vraća na teren i ne misli grijati klupu. Katalonci nemaju dovoljno sredstava da obojicu registriraju, a Christensen je već prije bio nezadovoljan što su ga 'žrtvovali' radi Olma. Klub mu je obećao da će to riješiti kad se oporavi, no izgleda da nisu našli pravo rješenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolci su se već raspisali o tome koga će Barca odabrati. Očekuje se kako će Olmo imati prednost, a Christensen bi se mogao naći na listi jedino ako se netko u siječnju prilikom registracije ozlijedi. No Danac ne želi bit izigran. Zaprijetio je klubu da će otići u sljedećem roku, ako ne bude registriran. Sada je na potezu uprava Barcelone, vremena je sve manje, a sve je izglednije kako su ovo zadnji dani za Danca u Kataloniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo više nema pravo na kiks! Bjelica u problemima, a Funcuti najavili bojkot

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa