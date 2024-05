Realov trener Carlo Ancelotti rekao je u subotu da je pitanje produženja ugovora s veznjacima Lukom Modrićem i Tonijem Kroosom "u drugom planu" zbog predstojećeg finala Lige prvaka, a da će se "o budućnosti" razgovarati nakon 1. lipnja.

Novinari su na konferenciji za medije u Madridu upitali Ancelottija hoće li Modrić i Kroos ostati u klubu nakon što im 30. lipnja isteknu ugovori.

"To je sada u drugom planu. O budućnosti ćemo govoriti nakon finala Lige prvaka", izjavio je trener uoči nedjeljne prvenstvene utakmice s Villarrealom.

Real Madrid, koji je već osigurao naslov prvaka Španjolske, do kraja prvenstva će igrati s Villarrealom i Betisom. Zatim ga 1. lipnja u Londonu čeka finale Lige prvaka s Borussijom Dortmund.

Upitan o odnosu s 38-godišnjim Modrićem, Ancelotti je odgovorio da "nikada s njim nije imao problema".

"Osim što je vrhunski igrač, jedan od najboljih na svijetu, on je fantastična osoba. Nikada nismo imali međusobnih problema, niti ćemo ih imati. Obostrano se poštujemo", izjavio je.

Ancelotti ove sezone provodi klupsku politiku pomlađivanja momčadi pa je Modrića uvodio s klupe za pričuve tijekom polovice od 43 utakmice u kojima je nastupio.

Generacijska tranzicija

"Generacijska tranzicija se odvija mirno", rekao je.

Ranije tijekom dana su španjolske novine Marca prenijele izjavu Modrićevog agenta Vlade Lemića izrečenu za jedan saudijski portal prema kojoj će kapetan hrvatske reprezentacije "najvjerojatnije ostati u Real Madridu još godinu dana". Novine AS su navele, ne navodeći izvor informacije, da je "usmeno dogovoreno produženje" suradnje do 30.lipnja 2025. a da bi Real za nekoliko dana to mogao službeno objaviti

Modrić igra za Real Madrid od ljeta 2012. te je s njim osvojio 25 trofeja.

Hrvatski veznjak je prije šest dana rekao novinarima u Madridu "vidjet ćemo što će biti". U subotu je normalno trenirao sa suigračima pripremajući se za gostovanje kod Villarreala.

"Odlazimo ondje sa svim igračima jer nam je ta utakmica važna kako bismo nastavili u pobjedničkom ritmu", izjavio je Ancelotti.