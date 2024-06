Carlo Ancelotti je na svoj 65. rođendan dao intervju za Il Giornale u kojem je otkrio neke od planova za novu sezonu Real Madrida, dotaknuo se Luke Modrića, ali i otkrio kakve šanse daje Italiji na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

"Nisam star sa 65 godina. Ne osjećam se tako", rekao je Ancelotti pa se osvrnuo na trenutno stanje u trenerskom poslu gdje Klopp odlazi u mirovinu, Allegri dobiva otkaz, Mourinho odlazi u Tursku, a Sarri i Tudor daju ostavke:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne vidim nikakve posebne novosti, to je uvijek bio naš posao. Međutim, slučaj Klopp je značajan. Stalni pritisak, teret odgovornosti postaje pretjerani teret. Opsjednutost preuzima. To se dogodilo i Arrigu Sacchiju. Ja zadržavam svoju strast, tako živim utakmicu, svoj rad, tu ravnotežu sam uvijek nosio sa sobom, prebrodio sam trenutke koji nisu uvijek bili pozitivni, nakon iskustva s Evertonom pao sam s radara, bili su me otpisali. Zatim ista stvar u Napulju."

Ancelottijeva priča ne prestaje, dapače, spremna je dočekati Mbappéa, a onda i 18-godišnjeg Brazilca Endricka uz Modrića koji će u rujnu napuniti 39 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kroos me može samo nazvati i zaigrati'

"Modrić je jedinstven primjer kvalitete i osobnosti. Nažalost, Kroos je odlučio prestati, on je Nijemac po svom izboru, ali nastavit će živjeti u Madridu, rekao sam mu da ako na jesen bude morao ponovno razmisliti, dovoljan je samo jedan telefonski poziv i počet ćemo ispočetka."

Europsko prvenstvo počinje u petak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako sam znatiželjan što se tiče Njemačke kod kuće, imaju zanimljivu momčad. Italija? Mislim da nam je nedostajala smjena generacija nakon pobjede u prošlom izdanju pa ne znam kakve bi nam šanse mogle biti", rekao je talijanski stručnjak pa se dotaknuo i FIFA svjetskog klupskog prvenstva koje bi se trebalo održati od 15. lipnja do 13. srpnja u SAD-u:

"FIFA to može zaboraviti. Igrači i klubovi neće sudjelovati na tom turniru. Jedna utakmica Real Madrida vrijedi 20 milijuna, a FIFA nam želi dati taj iznos za cijeli turnir. Poput nas, još nekoliko klubova će odbiti pozivinicu", otkrio je Ancelotti i tako najavio veliku aferu u svijetu nogometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi učesnici Svjetskog prvenstva još nisu poznati, a pozivnicu iz Europe su zaslužili Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, PSG, Inter, Juventus, Benfica, RB Salzburg i Porto.

Uz ovih 12 europskih klubova, tu je i šest momčadi iz Južne Amerike, četiri iz Azije, četiri iz Afrike, pet iz srednje i Sjeverne Amerike (jedno dodatno mjesto za domaćina turnira) te prvak Australije i Oceanije, Auckland City.