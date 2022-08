Američki profesionalni nogometni klub LA Galaxi na svom je Twitter računu napravio gaf. Naime, njihova klupska PR služba je, slaveći 23-godišnjeg srpskog napadača Dejana Joveljića, koji je stigao prošlog ljeta za 3.5 milijuna eura iz Eintracht Frankfurta i dijete je Crvene Zvezde, Bijeljinu u Bosni i Hercegovini smjestili su u Srbiju. No, nakon što su ustanovili razmjere svog gafa, obrisali su objavu. No, pisani trag na internetu je ostao., kao što to možete vidjeti i dolje...

Bijeljina se, inače, nalazi u sjeveroistočnom dijelu BiH, odnosno tzv. Republike Srpske, umjetne tvorevine nastale na genocidu nad muslimanskim i hrvatskim stanovništvom, tj nesrpskim.

Joveljićev rodni grad je Bijeljina i u njemu je rođen 7. kolovoza 1999. Pogreška je izazvala lavinu ljutitih komentara iz BiH. Ispod posta se javio i sam Joveljić koji je napisao: "Sviđa mi se caption!"

"Američki retardi, Bijeljina je u Bosni", "Bijeljina, Bosna. Sramotno, LA Galaxy", "OK, onda je Teksas u Meksiku", "Ovo je kao da napišete da je Kijev u Rusiji"... samo su neki od komentara koje prenose BiH mediji koji ovaj gaf nazivaju skandaloznim.

U komentarima se razvila i mala diskusija u kojoj je jedan bolesnik, očito neki srpski nacionalist koji teži za Velikom Srbijom, na pitanje "Kada je to točno Bijeljina bila u Srbiji?" odgovorio na provokativan način sa "Očito, žive nekoliko godina u budućnosti".

Osobu zaduženu za društvene mreže najpoznatijeg američkog nogometnog kluba je očito zbunilo to što je Joveljić prošao sve omladinske selekcije Srbije, od kadeta do seniora, no to ne opravdava elementarno nepoznavanje zemljopisa.