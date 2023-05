Krajem prošle godine Dani Alves napravio je životnu grešku zbog koje bi sljedećih 10 godina mogao provesti iza rešetaka. Zabavljao se u jednom noćnom klubu u Barceloni, a ubrzo nakon toga optužen je za silovanje 23-godišnje djevojke.

Brazilski nogometaš uhićen je sredinom siječnja. Od tada je iza rešetaka i čeka suđenje čiji datum još nije određen. Pojavio se na nekoliko ročišta, često je mijenjao iskaze, a sud ga je odlučio zadržati u zatvoru zbog mogućnosti bijega.

I dok on čeka suđenje i odluku o kazni koja bi mogla biti i višegodišnja, u emisiji 'En Boca de Todos' gostovala je djevojka koja je iznijela optužbu i otkrila detalje onoga što se dogodilo u noćnom klubu.

"Prišao mi je i pitao me znam li tko je on. Odgovorila sam da ne znam, a on mi je tada rekao da se zove Dani i da je nogometaš. Sjećam se da je uzeo moju ruku i stavio je na njegove genitalije. Opet me je zamolio da idem s njim, ali sam odbila", priča ova djevojka i nastavlja:

"Bila sam uplašena i pomislila sam: 'Što ako mi stavi nešto u piće? Što ako napravi nešto mom prijatelju?' Puno stvari mi je prošlo kroz glavu u nekoliko sekundi", rekla je ova djevojka.

Zatim je opisala kako ju je brazilski nogometaš natjerao da sjedne na njegovo spolovilo: "Podignuo mi je haljinu i natjerao me da sjednem na njegov... Rekla sam 'Ne mogu to učiniti' nekoliko puta. Rekla sam da 'moram ići', a on mi je počeo govoriti razne stvari. Onda me bacio na pod, bila sam u šoku i potpuno se izgubila”, istaknula je djevojka.

Alves tvrdi da je djevojka dobrovoljno pristala na spolni odnos. To će biti njegova obrana na sudu, no očigledno je kako ima puno dokaza protiv njega.

Djevojka je prethodno navodno odbila brojne novčane ponude kako bi odbacila optužbe. Jasno je dala do znanja da joj novac nije bitan i da želi da Alves plati za ono što joj je napravio u zatvoru, a ne u novcu.