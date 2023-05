Dugo će u Torinu pamtiti jučerašnji dan. Svega nekoliko sati prije gostovanja kod Empolija, torinska Stara dama je kažnjena oduzimanjem 10 bodova, a potom je na stadionu Carlo Castellani upisala prvi poraz nakon 24 godine. Juve je u susretu 36. kola teško stradao na gostovanju kod Empolija izgubivši s 1-4.

Talijanskom velikanu je prvotno oduzeto 15 bodova zbog financijskih malverzacija. Nakon što se klub žalio bodovi su mu vraćeni do okončanja novog postupka. Sada je stigla i konačna odluka. Žalbeni sud Talijanskog nogometnog saveza kaznio je Juve oduzimanjem 10 bodova što komplicira njegove izglede za nastup u Ligi prvaka.

Nakon nove kazne Juve je pao na sedmo mjesto sa 59 bodova, pet bodova manje od četvrte pozicije koja vodi u Ligu prvaka. Momčad koju vodi Massimiliano Allegri imala je priliku pobjedom u Empoliju smanjiti zaostatak za Milanom na dva boda, a potom u nedjelju pred svojim navijačima u derbiju protiv Rossonera tražiti pobjedu za povratak na poziciju koja osigurava Ligu prvaka.

Nakon utakmice Allegri nije mogao sakriti nezadovoljstvo i čuđenje na odluku Žalbenog suda: ''To je mučenje. Oni odlučuju gdje bi Juventus trebao biti. To je nepoštovanje prema osoblju koje radi, prema igračima, prema trenerima. To je nevjerovatno. Previše je! Na terenu je Juventus na drugom mjestu u Seriji A. Petnaest minuta prije utakmice bili smo na drugom mjestu na ljestvici, a onda smo vidjeli da imamo 59 bodova i da smo na sedmom mjestu."

Bianconeri su proglašeni krivima za umjetno napuhavanje naknada za transfere kako bi povećali kapitalne dobitke. Šest bivših direktora i menadžera Juventusa - Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio i Enrico Vellano - oslobođeni su optužbi. Međutim, ostale su kazne za Andreu Agnellija, Fabia Paraticija, Federica Cherubinija i Maurizia Arrivabenea.

Iz kluba su se oglasili kako će ponovno pokušati uložiti žalbu na ovu odluku, a trener Allegri poručio je da nema namjeru otići iz kluba.

