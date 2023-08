Ekskluzivna informacija o kojoj se šuškalo već neko vrijeme, danas će biti i potvrđena. Omiljeni napitak navijača vraća se na maksimirski Sjever, a riječ je naravno o alkoholnom pivu. Nakon dugo vremena, fokus bi se danas nakratko mogao prebaciti sa terena na šank.

I dok je u čitavom svijetu najnormalnija stvar piti pivo na tribinama, ili u podnožju iste, na Maksimiru je to godinama zabranjen napitak. Razlozi za to bili su brojni, naravno, potkrijepljeni siromašnim činjenicama. Zanimljivo, za svo to vrijeme u ložama Dinamovog stadiona najnormalnije se točio alkohol, i to puno snažniji od piva.

Dinamo će tako danas od 21 sat u važnoj utakmici pred dvoboj u Grčkoj loviti pobjedu protiv Gorice, a atmosfera sa tribina bit će još opuštenija i energičnija. Da to nije nagađanje potvrđuju i iskustva sa utakmica u Koprivnici, Rijeci ili nekim europskim gostovanjima, gdje navijači mogu uživati ''napitak svih navijača'' i pratiti svoj voljeni klub.

Nema sumnje da je i ovo dio povratka nogometa navijačima, posebice Dinama, čija je vrhuška godinama činila sve ne bi li smanjila broj ljudi na stadionu, ponajviše na sjevernoj tribini.