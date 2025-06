Albanski ultrasi bojkotiraju Srbiju, u priopćenju sve objasnili: 'Ovako nešto nije viđeno'

Četiri dana je ostalo od utakmice koja je više od nogometa i koju će cijela Europa pratiti s posebnim zanimanjem, ali manje zbog nogometa, više zbog stvari izvan terena.

Naravno, riječ je o utakmici Albanije i Srbije koja se igra u subotu u Tirani. Čak 200 tisuća Albanaca je apliciralo za ulaznicu, ali samo njih 25 tisuća će moći biti na stadionu. Iznenađujuću odluku su donijeli najžešći i najvjerniji albanski navijači Tifozat Kuq e Zi (Crveno-crni navijači) koji su najavili bojkot utakmice zbog načina na koji je albanski savez odlučivao u ulaznicama, a sve su objasnili u priopćenju na svome Facebooku.

"Po prvi put od osnutka prije 21 godinu nećemo biti na stadionu kako bismo bodrili našu reprezentaciju. Zapravo, ovo je drugi put. Prvi put, 14.10.2014., nisu nam dopustili 'škije' (pogrdan naziv za Srbe). Sada, 07.06.2025., ne dopuštaju nam prijatelji 'škija', Albanski nogometni savez, i to u našoj vlastitoj kući.

Za razliku od prethodnih utakmica kada su se naši članovi organizirali kako bi nabavili ulaznice za naš tradicionalni sektor, ovaj put nismo sudjelovali u farsi pod krinkom lažnog 'izvlačenja' dobitnika karata. Taj sustav, stvoren kako bi se osigurale ulaznice turističkim agencijama, a zatim pogurao uobičajenu trgovinu, duboko je nepravedan i neprihvatljiv.

Apsurd ove utakmice leži u kontinuiranom licemjerju FSHF-a koji propovijeda uključivost, ali u stvarnosti isključuje prave navijače, one koji reprezentaciju prate već više od 21 godinu. Nogomet se pretvorio iz narodne aktivnosti u ekskluzivan događaj za bogate, s cijenama ulaznica koje se kreću od 150 do 1000 eura.

Nezamislivo je da prosječna albanska obitelj, otac, majka i dvoje djece, treba izdvojiti oko 600 eura kako bi gledali jednu utakmicu, koliko koštaju i tjedan dana ljetovanja u lipnju. To je isključiva politika Albanskog nogometnog saveza: ako nisi bogat, nemaš što tražiti na stadionu. Ali nismo svi milijunaši poput predsjednika FSHF-a i njegovog kruga.

'Inkluzivnost' obuhvaća sve, osim TKZ-a. Tamo su turističke agencije i političari, ali VJERNI, vječni navijači, NE. Nešto ovakvo nikada nije viđeno. Neka reprezentacija barem pobijedi", stoji u priopćenju.

Srbiji će ovo biti početak kvalifikacija dok je Albanija već odigrala dvije utakmice s očekivanim rezultatima. Na Wembleyju su izgubili od Engleske 2:0, a onda pobijedili Andoru 3:0.

