Proglašeni najbolji nogometaš i nogometašica azijskog kontinenta

Katranin Akram Afif proglašen je igračem godine po izboru Azijske nogometne konfederacije, a Kiko Seike iz Japana osigurala je titulu u ženskoj konkurenciji na svečanosti dodjele godišnjih azijskih nagrada u Seulu.

Afifu, koji je prethodno osvojio nagradu 2019., uručen je trofej nakon što su njegovi nastupi bili ključni u uspješnoj obrani naslova Katra na Azijskom prvenstvu na domaćem terenu početkom godine.

"Nervozan sam kao da ću izvoditi jedanaesterac u finalu", rekao je Afif primajući nagradu. “Zahvaljujem svojoj supruzi i svim reprezentativcima, trenerima, administratorima i medicinskom timu. Pokušat ću osvojiti ovu nagradu po treći put."

Ovaj 27-godišnji napadač Al-Sadda postao prvi je igrač koji je zabio hat-trick u finalu Azijskog prvenstva, a osigurao je nagradu ispred Jordanca Yazana Al-Naimata i Južnokorejca Seola Younga-vau.

Afif postaje tek treći igrač koji je osvojio trofej više od jedanput, slijedeći Japanca Hidetoshija Nakatu, koji je pobijedio 1997. i 1998., i Servera Djeparova iz Uzbekistana, pobjednika 2008. i 2011.

Seike je naslijedila Australku Sam Kerr da osvoji nagradu za žene ispred Australke Cortnee Vine i Kim Hye-ri iz Južne Koreje , te je četvrta je japanska igračica koja je osvojila naslov nakon Homare Sawa, Saki Kumagai i trostruke pobjednice Aye Miyame.

Son Heung-min iz Tottenham Hotspura proglašen je AFC-ovim međunarodnim igračem godine, kao priznanje koje se daje igračima koji su ostvarili najveći utjecaj na svjetskoj sceni izvan azijskih natjecanja.

Go Oiwa osvojio je titulu trenera godine nakon što je vodio Japan do naslova Azijskog prvenstva do 23 godine i četvrtfinala Olimpijskih igara.

