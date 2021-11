DOSTA UNIKATAN SLUČAJ / Ako ste ovo uočili, svaka vam čast. Jedan detalj na Dinamovim dresovima je veoma neobičan

Sve do prije nekoliko godina nogometašima je od velikog značaja bio upravo broj na dresu koji nose. Imamo te čuvene "sedmice" koje nose krilni igrači, pa "devetke" koje su obično koristili centarfori, "desetke" koje su označavale fantaziste, "šestice" koje predstavljaju defenzivne veznjake, "jedinice" koje su označavale vratare. No, danas je situacija s brojevima ipak znatno drugačija. Dok se u ostatku Europe uglavnom, iako sve manje, još ovi najjači igrači "trgaju" za elitne brojeve, u Dinamu pak imamo dosta drugačiju situaciju. Recimo, u prošloj utakmici Prve HNL s Lokomotivom, Dinamo je na terenu imao samo dvojicu igrača s brojevima od 1 do 10, a to su bili Bruno Petković i Komnen Andrić. Andrić je vlasnik te famozne "plave devetke", a Petković pak ima tu veličanstvenu "desetku" koju je zgrabio čim je Lovro Majer, prijašnji vlasnik, napustio klub, a do tada je Petković nosio broj 21. Na vratima je bio Dominik Livaković s brojem 40, ispred njega bili su Ristovski s brojem 13, Leovac s brojem 22, Perić s brojem 55 i Teophile s 28. Vezni su bili Bulat s brojem 31, Mišić sa 27, krila Špikić koji nosi 77 i Oršić s brojem 99. Na klupi se može pronaći još Menalo s brojem 70, Baturina sa 46, Tolić sa 24, a inače su još u kombinacijama Franjić sa 38, Šutalo sa 37, Dilaver sa brojem 66, Deni Jurić s brojem 39 i Duje Čop s brojem 90 na leđima. Prvih deset brojeva redom nose: Zagorac, Moharrami, Štefulj, Milić, Ademi, Lauritsen, Ivanušec, Gojak, Andrić i Petković.