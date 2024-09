Bh. zvijezda se povukla iz reprezentacije i žestoko napala oca: 'To nije muškarac'

Igrač Sheffield Uniteda Anel Ahmedhodžić doživio je velike uvrede i napade na svoju obitelj nakon što je nekoliko puta u posljednje vrijeme otkazao nastup reprezentaciji BIH.

Ovaj put je za medije susjedne države poslao pismo "obrane", a spominjao je i svog oca koji je na Facebooku tvrdio da se više ne čuje s njim "jer mu životom upravlja žena".

"Da nisam želio igrati za reprezentaciju jednostavno bih nazvao izbornika i rekao mu da ne dolazim. Otputovao sam u Eindhoven, odmah po dolasku rekao sam medicinskom osoblju da imam bol i loš osjećaj u koljenima, rekli su u redu i odveli me na ultrazvuk.

Nizozemska liječnica je na ultrazvuku vidjela malu ozljedu, a ja sam htio da napraviti magnetnu rezonancu da se uvjerim da ništa nije slomljeno. Trenirao sam svaki dan i nikako nisam mogao sprintati. Na posljednjem treningu tamo sam odradio mali sprint i osjetio da se ozljeda pogoršala, ali je medicinski tim želio nastaviti raditi ono što je radio, i svakodnevno raditi sa mnom terapijski posao, što nije nimalo pomoglo.

Smatram da je reći da sam ‘sposoban za igru’ bez odgovarajuće provjere je vrlo neozbiljno i amaterski. Medicinski tim je i ranije smatrao da sam ‘sposoban za igru’ kada sam se ozlijedio prije utakmice u Luksemburgu i natjerali su me da sprintam prije te utakmice, što je rezultiralo ozbiljnijim ozljedama.

Sada o mom “ocu”; nisam želio da ovo bude javno, niti smatram da treba biti javno, ali došli smo do točke kada se stvari više ne mogu ignorirati, no ovo je posljednji put da se na ovaj način o ovome ovako oglašavam. Jedino što kao sin bilo tko želi od svog oca je podrška i ponos. Nažalost ja sam toga dobio jako malo.

Ono što sam dobio većinu vremena bile su manipulacije, laži, prevare i skoro svakodnevno maltretiranje. To je tip muškarca koji pokazuje svoju “moć” nad ženama, ali nikada nije imao m**a da se suprotstavi drugom muškarcu. S majkom imam jako dobar odnos, podržavam je financijski, tako da kada on kaže da me nije briga za roditelje je čista laž. To nije muškarac.

Veoma sam razočaran, ali nisam iznenađen što je došlo do ovoga. Nikada nisam želio da to bude javno, ali kada imaš oca koji te aktivno pokušava kontrolirati, gurnuti prema dolje i oštetiti tvoju reputaciju, morao sam to učiniti.

Nekada sam mislio da imamo najbolje navijače, koji nas igrače uvijek podržavaju kada pobjeđujemo, remiziramo ili gubimo. Uvijek glasni i raspjevani. Ali, nažalost, nakon prošlog tjedna, ovako napasti moj osobni život? Tisuće poruka koje govore sve najgore stvari koje možete zamisliti? Kao što sam rekao, najveći razlog zbog kojeg sam odlučio igrati za BiH je bio naš narod.

Sada više nemam razloga dolaziti i igrati. Mnogo toga nije u redu u reprezentaciji, ali nisam mislio da ću stati zbog navijača. Nemam ego, ne mislim da sam ‘Sergio Ramos’, ne želim nikakav poseban tretman, cijenim svoj mir u životu i ovo dramsko s***e se događa previše puta, nemam energije i volje da se nastavi s ovom dramom. Najljepše sjećanje, nakon rođenja mog sina, bilo je to što sam prvi put čuo nacionalnu himnu na mojoj prvoj utakmici protiv Sjeverne Irske. Odlučio sam u bliskoj budućnosti ne nastupati za nacionalni tim. Suigračima i novom stručnom stožeru želim sve najbolje”, poručio je Ahmedhodžić.