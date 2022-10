Lionel Messi prošlog je ljeta na iznenađenje svih napustio Barcelonu, nakon što je u tom klubu i gradu proveo više od 20 godina. Besplatno je preselio u PSG i time okončao eru za koju mnogi nisu mislili da će ikada završiti.

Dobro je poznata ljubav između Argentinca i kluba s Camp Noua. Još kao dijete je stigao u Barcelonu, a klub mu je pomogao kada mu je bilo najteže. Davne 2004. godine debitirao je za Barcu te je do 2021. godine osvojio sve što se osvojiti da.

Bio je prvak Španjolske u deset navrata, trofej Lige prvaka podigao je četiri puta, a na tom putu osvajao je i niz Kupa Kralja, španjolskih Superkupova, europskih Superkupova i svjetska klupska prvenstva.

Jadan Messi

Za katalonskog velikana odigrao je 778 utakmica u svim natjecanjima, a pritom je postigao 672 pogotka i podijelio 303 asistencija. Iako su mnogi mislili kako će, usprkos financijskim problemima kluba, uspjeti dogovoriti ostanak, Messi je preselio u PSG.

No, ono što je najtužnije, očito je i Messi smatrao da će ostati u Barci, barem tako govori priča Kuna Aguera, bivšeg napadača Argentine, Manchester Cityja, Atletico Madrida i na kraju Barcelone.

"Sjećam se, bili smo na Copa Americi, a on je u sobi imao novi dres Barcelone. Svaka tri, četiri dana on bi mi rekao: 'Mislim da ćemo uskoro produžiti ugovor, moraš me fotografirati s dresom u rukama'".

Inače, Aguero i Messi veliki su prijatelji, a očito je Leo mislio kako će se na kraju ipak uspjeti dogovoriti s Barcelonom. Na njegovu žalost, ali i milijune navijača diljem svijeta, to se nije dogodilo, a on je otišao u francusku prijestolnicu.