Na službenom YouTube kanalu Dinama, izašao je vrlo emotivan video podcast posvećen bivšem Dinamovom kapetanu koji je otišao nakon 13 godina iz kluba, Arijanu Ademiju.

U uvodnom dijelu Ademi je rekao: "Sigurno da sam sretan, ponosan što sam sve uspio osvojiti s ekipom."

Oproštajne poruke

Oproštajne video poruke su mu poslali Danijel Zagorac, Mateo Kovačić, Dominik Livaković, Tin Jedvaj, Stefan Ristovski, Mislav Oršić, Bruno Petković, Duje Čop i Josip Mišić preko videa, a vojnik kluba se nije mogao oduprijeti emocijama, te je zaplakao pred kamerama.

"Krivac si što nosim ovaj dres i što sam dio ovog kluba", rekao je Stefan Ristovski u dijelu svoje poruke.

"Petko nemoj, to si najčešće govorio, rekao si mi gdje bi trebao reagirati, gdje ne bi. Popit ćemo kavu, uzmi pare i vrati se", rekao je Bruno Petković.

'Dinamo mi je bio san'

Prisjetio se svojih početaka u Dinamu.

"Bio sam s u 19 reprezentacijom, i zvao me Dinamo, to mi je bio san. Na debiju protiv Dinama u dresu Šibenika na Maksimiru izgubili smo 5:1, napravio sam penal na Mandžukiću i vikao da ga nisam taknuo, a bio je čist penal", kaže i nastavlja:

"Dva puta mi je veća bila trema protiv Modrića i Mandžukića nego protiv Cristiana Ronalda. Sjećam da se da mi je prišao jedan navijač na tramvajskoj stanici kod Pan Peka i rekao kad sam tek došao da moram sad pokazati zašto su me kupili."

"Mislio sam da se neću moći vratiti kad su me poslali na posudbu u Lokomotivu, ali kasnije sam vjerovao da ću se moći izboriti svoje mjesto. Sada nisam svjestan da sam legenda Dinama. Nikome ne priznajemo da su bolji od nas, to se godinama gradilo da ne možemo priznati Tottenhamu i Real Madridu da su bolji od nas."

'To mi je bila najveća tuga'

"Kad smo ušli u Ligu prvaka 2011. svi su bili bazirani na Ronalda, a ne na nas. Respekt smo prema velikim igračima imali samo za novine, ne i ovako."

"Najveća tuga mi je bila suspenzija, sjećam se da sam bio s reprezentacijom i izbornik me zvao da dođem dolje na recepciju. Mislio sam da je to neka greška, borio sam se do kraja i iznio svoju istinu."

"Bilo mi je katastrofa, mislio sam da neću više igrati nogometa. Kad je prošla depresija, htio sam se vratiti nikad jači. Prihvatio bi inače tu njihovu nepravdu i propao bi. Imao sam podršku Dinama i to mi je dodatno bila motivacija."

'Htio sam trostruku krunu'

"Iskreno nisam razmišljao o utakmicama koje nismo potrefili da prođemo, ali sam stvarno htio trostruku krunu. Bili smo jako blizu te godine kada smo izvukli Villareal, najjaču ekipu Europske lige."

"Na europskoj sceni mi je bio najteži protivnik Santi Cazorla, a u domaćem prvenstvu protiv Sammira je bilo najgore."

Zbogom ne doviđenja

Prisjetio se kada je mogao do svog jedinog hat tricka u utakmici protiv Valura:

"Sjećam se te utakmice protiv Valura. Pucao sam penal, ja tamo nešto skačem i pročitao me. Čitao sam da je taj golman branio Messiju penal, odmah mi je bilo lakše."

Za kraj je rekao kako ovo nije samo zbogom nego doviđenja:

"Nadam se da ću jednog dana biti trener Dinama i uzeti europski trofej s njim. Prije svega bi se ovim putem zahvalio svima u Dinamu, i svim navijačima koji su bili naš 12. igrač."