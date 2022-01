Bivši kapetan i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije NikoKovač, koji je prije nekoliko dana dobio otkaz u Monacu mogao bi uskoro preuzeti još jednog europskog velikana - turski Fenerbahče. Taj je klub u potrazi za trenerom, a kao opcije su se spominjali Joachim Low i Slaven Bilić. Turski Fanatik sada tvrdi da je na listu dospio i Kovač te da su mu naglo narasle šanse da preuzme taj klub.

Bio je on već meta Fenera kada je napustio Bayern. Navodno ga je predsjednik kluba Alo Koc kontaktirao, ali se nisu uspjeli dogovoriti.

Turci navode da ovaj put stvari stoje malo drugačije te da se očekuje novi sastavak dviju strana.

Prošle sezone Kovač je vodio Monaco do trećeg mjesta u prvenstvu te do finala Kupa u kojemu je izgubio od Paris SG-a. No, na polovici ove sezone Monaco drži šesto mjesto na ljestvici, a Kovaču se zamjeralo i pogoršanje odnosa s nekim od najvažnijih igrača u momčadi, poput kapetana i francuskog reprezentativca Wissama Ben Yeddera te veznjaka Youssoufa Fofane. Kovač je ukupno vodio Monaco na 74 utakmice ostvarivši 42 pobjede te po 16 neodlučenih rezultata i poraza.