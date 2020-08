Nogometaši Bayerna iz Muenchena po šesti su put osvojili naslov europskog prvaka, oni su u finalu Lige prvaka igranom u Lisabonu svladali Paris SG sa 1-0 (0-0) golom Kingsleya Comana u 59. minuti.

JESTE LI SVJESNI ŠTO JE BAYERN NAPRAVIO? Samo je Perišiću i društvu ovo uspjelo u povijesti Lige prvaka

Sjajnu je asistenciju upisao Kimmich koji je ubačajem s desnog boka idealno na drugoj vratnici pronašao Comana kojemu nije bilo teško glavom spustiti loptu iza leđa nemoćnog Navasa. To je bio jedini gol na utakamici, ali vrijedan zlata.

This is what it means to Bayern 🙏#UCLfinal | #UCL | #PSGFCB | @DAZN_CA pic.twitter.com/fyZiRWdrWd

— Goal (@goal) August 23, 2020