NADAL U VELIKOM STILU IZBORIO 3. KOLO ROLAND GARROSA: Protiv Amerikanca je izgubio samo četiri gema

Španjolac Rafael Nadal prošao je uvjerljivo u 3. kolo Roland Garrosa izgubivši protiv Amerikanca Mackenziea McDonalda samo četiri gema – 6-1, 6-0, 6-3.

Branitelju naslova i rekorderu Garrosa s 12 titula trebalo je samo sat i 42 minute za pobjedu, a Nadala u 3. kolu čeka bolji iz dvoboja Japanca Keia Nishikoria i Talijana Stefana Travaglie.

95th RG victory

44-0 as No. 2 seed

25th consecutive win in Paris

That’s @RafaelNadal 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ZUwm9MdAy5

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020