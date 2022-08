PREKRASNA JE / Zvijezda srpske reprezentacije 'upecala' jednu od najljepših žena na svijetu: Nećete moći skinuti oči s nje

Srpski košarkaški reprezentativac i igrač Atlanta Hawksa, Bogdan Bogdanović, uz Nikolu Jokića je ponajbolji srpski košarkaš. Sjajno igra u NBA ligi gdje je nastupao za Sacramento Kingse i Hawkse. No, u Srbiji je često bio zanimljiv njegov ljubavni život. On je nedavno bio u vezi sa srpskom tenisačicom Olgom Danilović, a sada se na vjenčanju kolege iz klub pojavio u društvu atraktivne djevojke. U pitanju je Brittany Netta, u čijem je društvu došao na vjenčanje Danila Gallinarija. Netta je prekrasna manekenka i dizajnerica, koja je svojevremeno bila u izboru Miss države New Jersey. Ova ljepotica pravi je primjer da ljepota i znanje idu zajedno, s obzirom na to da je diplomirala na Tehnološkom institutu za modu i tehnički dizajn. Cijelu priču donosi srpski Telegraf, a o svemu se par još uvijek nije oglasio. Pogledajte kako izgleda ova atraktivna ljepotica.