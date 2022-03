igraču snookera Robertu Milkinsu prijete disciplinske sankcije nakon što je izazvao cirkus pijan na turniru u Turskoj i ondje izvodio scene. Svemu je prethodilo maratonsko pijančevanje kojim je obilježio proslavu svog 46. rođendana. Milkins se upustio u svađu s VIP gostima, ali i s predsjednikom Svjetske bilijarske i snooker federacije Jasonom Fergusonom. Prije toga je pao u toaletu i ozlijedio bradu, javlja britanski tabloid Daily Mail.

Milkins je, potom, hitno prevezen u obližnju bolnicu gdje su mu ispumpali želudac. Bio je to vrlo neugodan incident za vlasti snookera prilikom njihovog prvog posjeta novom teritoriju za sport s ogromnim potencijalom. Kako bi završio svojih katastrofalnih 48 sati, Milkins je u utorak i izgubio 5-4 od Kineza Ding Junhuija.

Milkins, koji koristi hit grupe The Wurzels I Am a Cider Drinker kao glazbu s kojom ulazi u "utakmice", rekao je:

"Popio sam previše i ne sjećam se ničeg. Toliko sam bio pijan da nisam znao gdje sam. Bio mi je rođendan znate i stvarno sam puno popio, ali to nije opravdanje. Mogu se samo ispričati svim gostima koje sam uvrijedio i ispričavam se svima. Ne bih znao tko je to bio točno. Moje ponašanje je bilo potpuno van reda. Primit ću svaku kaznu koju dobijem. Neće se ponoviti. Igram samo da bih mogao financijski podržati svoju djecu, a i njih sam iznevjerio i to mi je najgore. Možda je bila karma to što sam tada izgubio".