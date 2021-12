Švedski nogometaš bošnjačko-hrvatskog porijekla Zlatan Ibrahimović poslao je za Božić jako neobičnu, vulgarnu poruku.

On je na svom Instagramu objavio srednji prst te poručio "Merry Christmaz".

Radio je to već

Nije ovo prvi put da Zlatan stavlja ovakvu poruku na društvene mreže. Proteklih je godina također srednjim prstom čestitao Božić, što je izazvalo zgražanje u cijelom svijetu.

No ima i onih koji mu govore da je super to što je napravio. Ipak je to Zlatan, koji uvijek radi po svome i koji tvrdi da ga nije briga što drugi misle o njemu.