SVI ZLATANOVI BOŽIĆNI ISPADI / Ibra je i prije znao šokirati, i danas se priča o onome što je napravio dok je igrao za United

Švedski nogometaš bošnjačko-hrvatskog porijekla Zlatan Ibrahimović poslao je za Božić jako neobičnu, vulgarnu poruku. On je na svom Instagramu objavio srednji prst te poručio "Merry Christmaz". Nije ovo prvi put da Zlatan stavlja ovakvu poruku na društvene mreže. Proteklih je godina također srednjim prstom čestitao Božić, što je izazvalo zgražanje u cijelom svijetu. Zlatan je tako na Božić proteklih godina objavljivao fotografije patuljaka i lavova koji pokazuju srednji prst. Vjernike je naljutio i 2017. U to vrijeme igrao je za Manchester United te je objavio fotografiju sebe kao Isusa koji se bori protiv vraga uz opis: I United it (eng., ja sam ga ujedinio). "Ne vjerujem u Boga. Vjerujem samo u sebe. Čak ni u život poslije smrti. Ovo je život i kada umrete, gotovo je. Ne znam čak je li mi potreban pogreb ili samo da me zakopaju kada odem", rekao je svojevremeno.