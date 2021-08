TV presenterica Olivia Buzaglo našla se u pisanjima britanskih tabloida, jer je ušutkala jednog bezobraznog navijača, koji je na otvaranju sezone, odnosno prvog treninga Chelseaja, verbalno napao Tima Wernera, kazavši:

"Ovako, imamo samo kazati jednu rečenicu. Maknite Tima Wernera iz kluba".

Uletila i riješila situaciju kao voditeljica događaja

To je iznenadilo sve prisutne na stadionu, i navijače-pretplatnike koji su imali priliku gledati prvi trening sezone, to je pravi hit u Engleskoj, spektakl, ali i same igrače zajedno sa trenerom Thomasom Tuchelom i stručnim stožerom, kao i igračima naravno...

Tada je na scenu stupila Olivia Buzaglo koja je bila domaćin, odnosno vodila program. TV presenterica nogometnog kluba Chelsea i Premier League Productions i doslovno otjerala mladića...

Kćer poznatog sportskog imena

Isprva je The Sun pisao kako se radi o navijačici, lijepoj i vatrenoj dami iz publike ali onda kad su tabloidi zagrabili malo ispod površine, imali su što vidjeti.

Radi se, naime, o kćerki bivšeg kultnog britanskog nogometaša kao i čak kriket igrača Tima Buzagloa koja je tamo bila poslom i kao djelatnik kluba i Premier lige, u onom novinarskom dijelu.

Premier liga i klubovi imaju svoje televizije i produkciju, koja okreće milijune u nogometnom biznisu. Stoga, kad se nešto ovako dogodi, odmah nastane zanimanje medija i javnosti. Ona, uz to, ima dosta poznanstva u nogometnom svijetu. Prema objavama na Instagramu, uzimala je izjave ili radila intervjue sa svim igračima, bilo na terenu, u studiju... Na njenom Instagramu objavljena je fotografija ugodnog razgovora s Johnom Terryjem, kao i fotka s Ronaldinhom i Hazardom...

TV Chelsea odmah ju je upecala

Lijepu Oliviju koja obožava Chelsea je prva primijetila TV Chelsea i dovela ju u svoje redove. Pa je u njihovom TV studiju na Stamford Bridgeu, zajedno s kolegama, vodila utakmicu, odnosno uvodni dio programa za klupsku TV kao i onaj dio nakon. I naravno, sve što treba u tom trenutku, kao i svi uostalom u klubu...

U međuvremenu, Premier League Productions ju je zaposlila, angažirala i odmah unaprijedila na dužnost voditeljice uz Clinton Morrison i Robbie Savage, gdje je radila na The Weekend Review. No, kako je čitav klupsko TV sportsko novinarstvo umreženo i s općim novinarstvom, odnosno Premier ligom u konačnici, ona radi i za Chelsea i za Premier League Productions. Uglavnom, jako je zaposlena, radi po cijele dane ali je zato jedno od ambicioznijih lica u engleskom sportskom novinarstvu, barem u onom voditeljskom dijelu.