'ODRAĐIVALA SAM POSAO' / Zbog slavnog bivšeg je živjela u strahu: Sada joj prijete i vrijeđaju ju zbog pitanja koje je postavila

Maria Moran je španjolska sportska novinarka koja je dobila ozbiljne prijetnje i seksističke uvrede nakon što je na konferenciji za medije Real Madrida postavila pitanje treneru Kraljeva Carlu Ancelottiju: "Mislite li da bi crveni karton Viniciusu Junioru bio dobra stvar zbog njegovih kontinuiranih prosvjeda sucima." Talijanski trener joj je odgovorio: "Ne, ne treba, svi ti silni žuti dovoljna su kazna." To Marijino pitanje očito je razbjesnilo dio navijača Reala koji su profile na društvenim mrežama 'zasuli' uvredama i prijetnjama. "Prijete mi da će me silovati, da mi je kći kopile, vrijeđaju mu kći od 18 mjeseci. A sve zato što sam odrađivala posao. Sve sam prijavila policiji", otkrila je Maria. Novinarka je inače kći dobila s bivšim golmanom Barcelone Jasperom Cillessenom, protiv kojeg je ranije ove godine pokrenula tužbu jer nije htio platiti bolničke troškove za njihovo dijete. "Otac ju je ostavio u bolnici jer nije htio platiti 1200 eura koliko je koštala njena hospitalizacija. Morao je to učiniti Marijin djed, star skoro 90 godina, koji nikada nije imao kreditnu karticu i koji je svojom ušteđevinom morao pomoći svojoj unuci", otkrila je Moran. Ranije je otkrila i kako joj je Nizozemac čak prijetio da će objaviti njene privatne fotografije ako ne ode pobaci dijete.