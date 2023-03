GODIŠNJI ODMOR / Zbog napada na srpskog golmana dobio žestoku kaznu, mora u zatvor, ali to nije sve: 'Ili je bio lud ili pijan'

Prije otprilike mjesec dana, Sevilla je izborila osminu finala Europa lige iako je u Eindhovenu izgubila od PSV-a s 0-2, ali je u prvom susretu slavila s 3-0. Sevilla je u Eindhovenu kontrolirala utakmicu do 80. minute, a potom strepila za prolaz. PSV je poveo u 77. minuti golom Luuka de Jonga. Isti je igrač pet minuta kasnije zabio i za 2-0, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U četvrtoj minuti nadoknade Fabio Silva je povećao prednost domaćina, no za više nije bilo vremena. No, golovi i potezi na utakmici nisu bili detalj kojem se pričalo. U samoj završnici utakmice jedan domaći navijač je utrčao na teren i napao golmana gostiju Marka Dmitrovića. Srpski čuvar mreže nije mu ostao dužan, uspio ga se svladati i oboriti na zemlju te pričekati dolazak osiguranja koje je navijača odvelo s terena. Nakon utakmice Dmitrović je na vratu pokazao tragove tog divljačkog napada. "Navijač me je gurnuo s leđa. Pretpostavljam da je bio ljutit zbog rezultata, vjerojatno i malo lud ili pijan. Gurnuo me je i ja sam ga zaustavio dok nije došlo osiguranje. U meni je proradio bijes, ali te stvari ne mogu se dogoditi i nadam se da će biti kažnjen", rekao je Dmitrović. I njegova želja se ispunila. U pitanju je 20-godišnji navijač koji je bio pod utjecajem alkohola, a Nizozemski nogometni savez mu je zabranio dolaske na stadion. Također, osuđen je i na dva mjeseca zatvora, kako prenosi Associated Press.