Za nju govore kako je fatalna zavodnica i kako je zavela, uz Neymara i Hamiltona, i pola Hollywooda. Barbara Palvin danas slavi 28. rođendan. Ona spada u krug najuspješnijih svjetskih manekenki, koja je krasila brojne naslovnice modnih časopisa i nosila modele poznatih dizajnera poput Prade i Victoria's Secreta. Dobitnica je i priznanja iz područja modelinga, nosi laskave titule...

Jedna od najuspješnijih manekenki današnjice

Trenutno je u vezi sa Dylanom Sprouseaom i od 2021. žive u Los Angelesu (prije toga su živjeli u New Yorku), a prije njega bila je u vezi s nogometašem Neymarom, vozačem Formule 1 Lewisom Hamltonom, Justinom Biberom, Leonardom di Capriom, Edom Sheeranom...

Barbara Palvin zaštitno je lice Victoria's Secreta i tri godine radi za taj brend. Sa 13 godina počela se baviti modelingom, a nakon toga se preselila u Aziju. Na modnim pistama debitirala je 2010. kad je na Milanskom tjednu mode nosila Pradu.

Nije klasična mršavica nego ima obline

Nije tu stalo. Otvorilo joj se još više, pa se samo dvije godine nakon pojavila na Victoria's Secret Fashion Showu, a na čuvenoj reviji ponovno se pojavila prije dvije godine. Ona je prva mađarska manekenka koja se okitila titulom Victorijinog anđela 2019. Barbara je jedna od rijetkih anđelica koja nije klasična mršavica samo za pokazivanje modnih stvari, rublja itd. već ima i obline. Fanovi su time oduševljeni, ističu kako konačno na manekenskoj sceni imamo manekenku s oblinama.

Valja spomenuti kako se Barbara pojavila na snimanju Sports Illustrated kupaćih kostima 2016. i to odradila sjajno. Inače, u rujnu 2017. britanski tabloidi pisali su o tome kako se iskrala iz stana Neymara, nakon što je čitavu noć partijala s njim u Londonu. Naravno da je engleski humor i ovog puta došao do izražaja, kao i sarkazam, pa su tada za to istaknuli kako je Neymar "zabio gol", odnosno kako ga je ona "uhvatila".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Vrlo bliska s Hamiltonom

Dvije godine nakon, glasine su počele kružiti društvenim mrežama nakon što se pojavila fotografija zvijezde Formule 1 Lewisa Hamiltona u društvu Barbare Palvin u Budimpešti. Prema tračevima, britanski vozač i lijepa mađarska manekenka tada su bili (više nego?) vrlo bliski prijatelji.

"Kad sam imala 13 godina, gledala sam Victoria Secret show i rekla: 'Jednog dana ću biti ondje.' Tri ili četiri godine kasnije, snimala sam za Victoria’s Secret PINK kampanju. Sad se osjećam kao da mi je suđeno ovim se baviti. Ponudu za Victoria’s Secret sam dobila u pravo vrijeme jer sam sada jako zadovoljna svojim tijelom", kazala je svojedobno Barbara Palvin.