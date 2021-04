Jedan od najboljih i najbogatijih nogometaša na svijetu, Lionel Messi, navodno je postao vlasnik luksuzne nekretnine u Miamiju. Kako pišu španjolski mediji za 7,3 milijuna eura kupio je stan, što je oko 55 milijuna kuna. Stan ima 511 kvadrata i terasu od dodatnih 200 kvadrata.

MEGALUKSUZNO IMANJE LIONELA MESSIJA: Kupio susjednu vilu i okolne posjede i pretvorio ih u svoj mali grad

Sasvim očekivano, odmah su se pojavile priče da će Messi kraj karijere dočekati u Beckhamovom Inter Miamiju. Englez već dulje vrijeme pokušava namamiti velike zvijezde u svoj klub. A tko zna možda stvarno dovede Argentinca.

Messi to Miami?

Lionel Messi's family just purchased this $7.3M condo in South Beach, per @trdny 🌇

➖ Entire 9th floor at Regalia Miami

➖ 5,515 sq. feet

➖ Fully furnished 4 br, 4.5 bath

➖ 1,000 bottle wine cooler pic.twitter.com/tXv937WHOE

— Front Office Sports (@FOS) April 21, 2021