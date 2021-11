OBRAČUN S CHINOM SUAREZ / Wanda se jako naljutila: 'Objavit ću gole slike koje si slala mom mužu!'

Wanda i Mauro Icardi opet su zajedno, u to više nema sumnje. Wanda je na svom Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju te u opisu objasnila što se sve izgodađalo. Podsjetimo, prava drama nastala je nakon što je Wanda javno svog muža optužila za prijevaru te zatražila rastavu braka. Pročitajte njeno objašnjenje: "Ono što se dogodilo posljednjih dana mene jako povrijedilo. Svaki dan sam molila Maura za rastavu i onda je on shvatio da nema nazad i da ne možemo ovako nastaviti. Otišli smo kod naših odvjetnika i potpisali rastavu. Sljedeći dan Mauro mi je napisao pismo kakvo mi nitko nikad nije napisao. Htio je samo da ja budem sretna i ja sam shvatila da nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj trenutak kroz koji prolazimo osnažiti kao obitelj. Naše duše su umorne od plača i sad smo slobodno opet izabrali jedno drugo. Volim te, Mauro Icardi", napisala je Wanda na svoj Instagram. No nije to sve, još se Wanda ima za obračunati s djevojkom koja je zavela njenog muža, odnosno slala mu, kako navode pojedini argentinski mediji, eksplicitne poruke i slike. U javnost je isplivalo ime China Suarez, radi se poznatoj argentinskoj glumici i pjevačici, a Wanda je navodno toliko bijesna na nju da je prijetila objavljivanjem golih fotografija koje je ova slala njenom mužu.