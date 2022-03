ŽENA ZMAJ / Vruća supruga srpskog golmana iz Knina koji veliča tzv. Srpsku Krajinu: 'Možda nisam savršena, ali moj život je'

Seksi supruga kapetana Crvene zvezde Milana Borjana, zanosna Snježana, trenutno uživa na odmoru na Kubi i itekako je aktivna na društvenim mrežama. Pa tako objavljuje serije fotografije, a ima tu i pokoji video. "Nema filtera, ni fotoshopa! Možda nisam savršena, ali moj život je", poručila je supruga Milana Borjana, koja je bila u posjeti ¸Hrvatskoj u kolovozu 2020. Inače, Milan Borjan je kanadski nogometni golman srpskih korijena, koji se svojedobno bio fotografirao u dosta provokativnoj majici na kojoj piše "Srpska Krajina“ na ćirilici, te on očito zagovara velikosrpske pretenzije. Golman Crvene zvezde sa svojim je prijateljem, također golmanom, fotografiran jednom pored kotla u kojem se peče rakija, no detalj s njegove majice nije mogao proći ne zamijećeno i obišao je cijelu našu regiju... "Moja Snježana je žena zmaj", rekao je jednom prilikom za jedne srpske novine Milan Borjan. Inače, ta ista "Srpska Krajina“ koju toliko zagovorava Milan Borjan za vrijeme Domovinskog rata postojala je kao svojevrsna para-država unutar Hrvatske, no nakon akcije Oluja prestala je postojati. Milan Borjan je čak u razgovoru za B92 svojedobno bio kazao kako on nije rođen, pazite sad ovo, u Hrvatskoj nego u Republici Srpska Krajina, iako je njegovo mjesto rođenja Knin, Republika Hrvatska. Borjan je rođen 23. listopada 1987. godine, kad je još bila Jugoslavija, a kad je, kao i uvijek, Knin bio na području Hrvatske. Bez obzira što neki još uvijek očito sanjaju u tuđim granicama... "Nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina” objasnio je svoju neobičnu teoriju Milan Borjan svojedobno, koja i nije tako neobična kod dijela Srba koji još uvijek zazivaju Krajinu, velikosrpsku ideju koja je bila popraćena strašnim zločinima četničkih terorista, a koja se razbila kao valovi od hridi i otišla u ropotarnicu povijesti", istaknuo je Milan Borjan i šokirao javnost u svibnju 2018.