NIJE ZA ONE SLABIJEG SRCA / Vruća hokejašica dodatno podigla temperaturu u provokativnom izdanju i poručila: 'U redu je, i ja bih ostala bez teksta'

Najseksi hokejašica svijeta Mikayla Demaiter ponovno je oduševila svoje pratitelja svojom najnovijom fotografijom. Ova 23-godišnjakinja iz Ontarija bila je na putu prema profesionalnoj karijeri u hokeju na ledu još dok je bila tinejdžerica. No nakon teške operacije koljena s 19 godina se prebacila na puno radno vrijeme modela. Sudeći prema komentarima, to joj je bio pun pogodak. Na najnovijim fotkama koje je postavila odjevena je u kratku bijelu haljinu s dubokim dekolteom kojim je dodatno podigla temperaturu u ionako već vrućem lipnju. ''U redu je, i ja bih ostala bez teksta'', poručila je svojim obožavateljima i dovela ih do ludila.