Najstariji sin bivšeg igrača Manchester Uniteda Davida Beckhama i bivše članice grupe "Spice Girls" Victorije Beckham, Brooklyn Beckham, nedavno je oženio glumicu Nicolu Peltz na luksuznoj ceremoniji u američkom Palm Beachu.

On je do sada promijenio niz poslova u pokušaju da pronađe svoju istinsku strast, no niti jedan mu se nije svidio. Posljednjih osam mjeseci sin Davida i Victorije Beckham zarađivao je pozirajući za poznatu marku, ali je odustao jer ga je na poziranje natjerala majka.

Na taj je način odustao od milijunskog ugovora za koji je Victoria Beckham morala jako puno toga učiniti i Brooklynova odluka strašno je uznemirila njegovu mamu.

Oni misle da sve znaju

"Victoria je jako nervozna, smatra to velikim razočarenjem", rekao je izvor blizak poznatoj obitelji Beckham za Heat World, a prenosi Marca.

Osim toga, Victoria Beckham navodno je nervozna jer Brooklyn više sluša svog punca, biznismena Nelsona Peltza, nego svoje roditelje.

"On i Nicola misle da ih svi poznaju i žele zarađivati samo od luksuznih marki. Naravno, Victoria se osjeća krivom što je pokušala pomoći i pokušava se povući korak unazad, ali teško joj je", poručio je spomenuti izvor.