Naime, na portalu Fotball-Italia u srijedu je objavljena snimka svađe trenera Torina,Ivana Jurića i sportskog direktora Davidea Vagnatija.

Do svađe je došlo zbog pojačanja u momčadi. Vagnati je posjetio momčad u Austriji, gdje se pripremaju za novu sezonu, gdje se ušao u sukob s hrvatskim strategom. Jurić, naime, nije zadovoljan igračkim kadrom koji mu je uprava omogućila, a da njihov sukob ne eskalira u tučnjavu, pobrinuo se član stručnog stožera, a nagađa se da je riječ o Marcu Pellegriju, ocu igrača Torina Pietra.

Spriječen veći incident

Sportski direktor Torina vikao je na Jurića: "Ne diži glas na mene, nemaš nimalo poštovanja. Branim te od svih, ja slažem ekipu", dok mu je Jurić žestoko odgovorio: "Slažeš s*anje, a ne momčad".

Navodno mu je hrvatski trener odbrusio da "od*ebe", nakon čega je Vagnati žestoko krenuo prema Juriću. Na svu sreću ih je još jedan član kluba uspio razdvojiti i primiriti.

Izgrlili se

Vagnati je nakon incidenta objasnio zašto je "zaiskrilo" između njega i Jurića.

"Trener ima svoje brige, one su opravdane i pokušat ćemo dovesti igrače što je prije moguće. Bilo je to rasprava, kao što ste i vidjeli, to svakako nije lijepo, ali kada je dvojici ljudi stvarno stalo da se neke stvari naprave, onda se ovakve stvari znaju dogoditi", izjavio je sportski direktor Torina za Sky Sports Italia.

"Rekli smo si što smo si imali za reći, a nakon toga smo se izgrlili. Mi smo dvoje realnih ljudi, dvoje poštenih ljudi koji govore stvari u lice, tako da zahvaljujući i ovim razgovorima možemo ponovno krenuti raditi za dobrobit kluba. Kada dođe do ovakvih rasprava, nekad govorite stvari koje možda ne mislite. Nije uopće bitno, važno je razumijevanje zašto se to dogodilo, a to je da obojica želimo ono što je najbolje za klub. Trener ima svoje brige, one su opravdane, mi to razumijemo i pokušat ćemo što prije učiniti što treba", zaključio je.