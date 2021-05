Jedan od najboljih nogometaša ikad Cristiano Ronaldo (36), iz jučerašnjeg posjeta tvornici Ferrariju u Maranellu vratio se s luksuznim automobilom vrijednim 1,6 milijuna eura (12.03 milijuna kuna). Talijanski mediji javljaju kako su Ronaldo, Andrea Agnelli i John Elkann posjetili tvornicu Ferrarija u Maranellu jučer ujutro.

ŠTO JE DOZVOLJENO BOGOVIMA, NIJE VOLOVIMA: Cristiano Ronaldo odlučio preskočiti trening. Pogledajte gdje su ga snimili

Njemački mediji prenose kako je Ronaldo u tvornicu došao kako bi i službeno preuzeo ključeve skupocjenog vozila Ferrari Monza SP2 iz ograničene Icon serije . Portugalac je zbog toga čak i propustio trening uoči gostovanja kod Sassuola u srijedu, u trenutku kad Juveu izmiče i nastup u Ligi prvaka, jer su trenutno 5. u prvenstvu.

Inače, Ferrari Monza SP2 u sebi ima V12 motor od 812 KS. Do 100 kilometara na sat dolazi za nevjerojatnih 2,5 sekunde, a ponosni vlasnik ovakvog primjerka je i Zlatan Ibrahimović. Inspiracija za nastanak modela Ferrari Monza SP1 i SP2, koji su izašli 2018., pronađena je u originalnim primjercima Ferrari Barchetta, posebno modelu 166 MM iz 1948. godine te 750 Monza i 860 Monza iz 50-tih godina prošlog stoljeća. Automanija u tekstu od prije 3 godine za ovaj automobil piše “premda inspirirani prošlošću, ova dva modela donose najnaprednija tehnička i tehnološka rješenja preuzeta iz natjecateljskog automobilskog sporta. Tako SP1 i SP2 pokreće nasnažniji motor koji je Ferrari ikad proizveo”.

