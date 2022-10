Ultrasi Ferencvaroša Green Monsters imali su zanimljivi navijački "okršaj" s Delijama. Njihov klub sinoć je igrao utakmicu protiv Crvene Zvezde u Budimpešti, a u jednom trenutku na tribinama Delije su im zapalile "krpu", navodno bitniju za grupu. OVDJE možete vidjeti taj trenutak.

'Ovo je naša priča o zapaljenoj krpi'

Tim povodom oglasili se na društvenim mrežama navijači Ferencvaroša i iznijeli svoje viđenje:

"Evo priče o zastavi, onoj koju su zapalili navijači Crvene Zvezde. Do nje su stigli poslije utakmice Ferencvaroš - Debrecin 9. listopada ove godine, kad je nekoliko ljudi s austrijskim dokumentima kupilo ulaznice i gledalo tko će odnijeti zastave i transparente (krpe) kući sa sobom. Kao hijene su napali "najmekšeg" čovjeka, stranca (dakle nije u pitanju glavna zastava) i ta zastava je bila nošena od strane oca i mladog sina. Oni su napadnuti i zastava im je oduzeta. Potraga je odmah započeta. Zvezda je poricala u to vrijeme da ima ikakve veze, zato što su bile uključene neke strane grupe. Ali kako je došao dan utakmice i bilo ih je više u grupama od po tri do pet ljudi u inkognito modu, jedan Srbin koji navija za Zvezdu je prikazao zastavu", stoji u priopćenju ultrasa Ferencvaroša u kojima se ističe:

'Htjeli smo ferku s Delijama, ali su nas odbili uz naglasak da su oni 'balkanski stil'

"Naši navijači su signalizirali, jasno im pokazali da će se boriti za nju i predložili Delijama da se nađu u šumi na ferki, ponudili im se. Međutim, navijači Zvezde su to odbili uz izgovor da su oni 'balkanski stil'. Nastavljen je lov na zastavu, ali bezuspješno sve do dana odigravanja utakmice. Tada je ona zapaljena na stadionu. Prema nepisanim pravilima, ako grupa izgubi udarnu krpu, ona se mora ugasiti. Razumijemo, stoga, sreću vječnih gubitnika u šumi, na koje ćemo reagirati objavljivanjem nekih snimki. Iako smo napravili grešku, sama grupa nije izgubila glavni, udarni transparent (krpu) i to se nije dogodilo u sukobu. Nadamo se da će ostati s nama. Bili smo, jesmo i bit ćemo"; poručile su pristalice Ferencvaroša.