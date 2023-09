Nekadašnji srpski nogometni reprezentativac Ognjen Koroman (45) u četvrtak ujutro uhićen je u Beogradu zbog napada na bivšu djevojku, javljaju srpski mediji.

Koroman, bivši prvak s Crvenom zvezdom, priveden je u policijsku stanicu, a tamo mu je u krvi izmjereno 0.54 promila alkohola.

Prema pisanju tamošnjih medija Korman je navodno prvo verbalno, pa nakon toga i fizički napao djevojku i udario je u rebra.

Koroman je i ranije imao problema s alkoholom, ali i drogama, što je u jednom intervjuu i priznao.

"Poslije igračke karijere odao sam se alkoholu. To je trajalo dvije godine, ali sam se brzo vratio u ritam života i djeci i to mi je najveća pobjeda u životu. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. Možda je u jednom trenutku bilo i kokaina, ali sam se izvukao iz toga i pobijedio sam sve to, izašao na pravi put", poručio je.

