FK Partizan kažnjen je zatvaranjem ''polovice'' stadiona, točnije 17 tisuća mjesta, a UEFA-i moraju platiti još 70 tisuća eura zbog nedoličnog ponašanja navijača. Ta odluka razbjesnila je navijače tog kluba, ali i srpske medije koji su brže-bolje iskoristili priliku za usporediti sankcije koje je UEFA dala Partizanu i Dinamu.

''Čekajte, tko je ovdje lud'', stoji u naslovu Kurira, a zatim nastavljaju u agresivnom, osuđivačkom tonu: ''Navijači Dinama ubiju čovjeka i igraju utakmicu pred punim stadionom! Partizanu se zbog vrijeđanja prazne tribine'', piše u objavi članka navedenog srpskog portala.

Koliko je nebulozan sam taj naslov, a kasnije i tekst u kojem krivca traže u svima osim u sebi govori činjenica da oni i dalje slijepo tvrde kako su ubojice Michalisa Katsourisa Bad Blue Boysi, kada je i svakom iole razumnom čovjeku jasno da to nije tako. Naime, najsvježije informacije upućuju na to da ga je ubio Grk, ali ne bilo kakav, već navijač AEK-a. No, o tom potom, ni ta se priča još nije do kraja razjasnila stoga ne treba o njoj previše trošiti riječi.

Bez srama

Nadalje, spominju kako je Dinamo kažnjen samo sa godinu dana igranja gostujućih utakmica bez svojih navijača koji će imati zabranu odlaska na stadione diljem Europe, tvrdeći u jednom od ranijih tekstova kako je kazna trebala biti čak 10(?!) godina.

Razlog zbog kojeg je kažnjen Partizan između ostalog su rasistička skandiranja, utrčavanje navijača u teren, istaknute provokativne poruke. U principu, užasna organizacija utakmice. Naravno, ti grijesi nisu usporedivi sa smrću navijača, ali uistinu je nevjerojatno kako bez imalo dokaza Srbi tvrde da su ubojice Grka navijači Dinama, bez ikakvih dokaza.

Kazna UEFA-e može se gledati i sa još jednog aspekta, a to je da neredi u Ateni nisu održani na dan utakmice, kao niti unutar stadiona. Sve ono za što je kažnjen Partizan, dogodilo se upravo za vrijeme utakmice održane na stadionu JNA.

Zaista, češće bi morali gledati u vlastito, a ne tuđe dvorište.

