Iako su prošla desetljeća otkako se nogomet "vratio kući" s muškom momčadi, dvojica engleskih igrača jednom su se vratila kući vrlo sretna budući da su se zajedno "družili" s fizioterapeutom te ekipe.

Tako barem tvrdi anonimna žena koja je iznijela ludu tvrdnju da je imala seks utroje s dvojicom starijih engleskih nogometaša u svojoj sobi za tretmane.

Autorica je izazvala veliku pomutnju svojom novom knjigom The Sports Physio, u kojoj je pričala o svojoj karijeri fizioterapeuta na vrhunskoj sportskoj razini.

U bombastičnoj knjizi tvrdi da je imala odnose s tenisačima, ragbijašima i nepoznatim engleskim igračem kriketa.

U knjizi se spominju mnogobrojne radnje, a odnos koji je najviše zaokupio pažnju mnogih ljudi navodno je uključivao neke "vrlo poznate" engleske nogometaše.

U poglavlju naslovljenom "Uhvatiti se u koštac s nacionalnom igrom", autorica je objasnila kako ju je poznati nogometaš navodno zaveo na treningu na kojem je liječila igrače.

"Svukao se do malenog ručnika i legao na moj krevet za masažu. Počela sam raditi na njegovim mišićima, nježno ih gnječeći i komentirajući sve čvorove ili probleme s mišićima koje sam usput uočila. 'Jako si dobra u ovome, zar ne?', rekao je dok sam ja pričala o područjima gdje sam mislila da je imao ranijih ozljeda. 'Imam puno iskustva', rekla sam. 'Kladim se da imaš', odgovorio je", opisuje autorica susret s nogometašem i nastavlja:

"U ovoj fazi sve je to bila šala. On je bio samo nogometaš suočen sa ženom ispred sebe i nije mogao učiniti ništa osim zavoditi me. Nisam ni na minutu pomislila da mu se sviđam. Tada je ton razgovora postao sočniji. 'Nosite li donje rublje ispod te uniforme?', 'Jako ste lijepi', 'Volio bih vas vidjeti golu'. Komplimenti su se nizali…".

Ostavljajući malo toga mašti, autorica je ispričala da je nogometaš tada dotaknuo nogu upitavši je: "Je li to u redu?".

Autorica zatim piše o seksu koji je imala s tim nogometašem prije nego što je drugi 'jednako slavan' ušetao u sobu za tretmane, što je dovelo do njihova opuštenog seksa utroje.

Anonimna spisateljica govorila je o knjizi i za Daily Mail, tvrdeći da je nekoliko sportaša bilo u kontaktu s njom moleći je da ne otkriva njihov identitet.

"Šest sportskih zvijezda kontaktiralo me ovaj tjedan - svi su željeli da ne otkrijem njihov identitet", rekla je autorica za Mail.

"Rekla sam im da to nikada neću učiniti i da će njihovi identiteti otići u grob sa mnom", zaključila je autorica.

