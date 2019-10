Boysi su fantastično odradili gostovanje u Manchesteru

Na Facebook stranici “Bad Blue Boys Pictures” pojavila se kratka snimka koškanja Bad Blue Boysa s redarima i engleskim navijačima na Etihadu, u utorak navečer za vrijeme utakmice 2. kola skupine C Lige prvaka između Man Cityja i Dinama iz Zagreba (2:0).

BOYSI RAZVALILI NA ETIHADU: Englezi ponovno ostali zapanjeni ludim BBB-ovcima koji su im održali malu školu navijanja

Pozivali na obračun

Boysi su na Etihadu bili smješteni na dvije tribine, a između Boysa i domaćih pristalica bio je kordon redara. U trenutku kad je došlo do verbalnog prepucavanja s Englezima, ekipa uz redare u jednom je trenutku poludjela i pozivala Engleze na obračun. Došlo je i do kratkotrajnog naguravanja s redarima, ali se sve vrlo brzo smirilo.

BOYSI OSVOJILI MANCHESTERSKE ULICE; U crnini su zakrčili promet u centru grada, pokazivali su i otpor prema Mamiću

TRENUTAK LUDILA BOYSA OSTAVIO U ČUDU SVE KOJI SU GLEDALI UTAKMICU: Ovo je totalni hardcore; ‘Kakvi su to čudaci, a još su primili gol’

Poruka upravi

Inače, Boysi su fantastično odradili gostovanje u Manchesteru. Nakon 1999. i Old Trafforda, na kojem je oko 300 Bad Blue Boysa nadglasalo čitav Old Trafford, isto su napravili i na Etihadu, samo što je u ovom slučaju navijača Dinama bilo daleko više, oko 1500. Tri transparenta s prekriženom Mamićevom glavom neprekidno su bila na tribini s Dinamovim navijačima uz veliki udarni “Purgeri”, koji su po tko zna koji put jasno dali do znanja upravi kluba kakav je njihov stav oko nepravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca od hrvatskog pravosuđa…

BBB-OVCI SU JUNACI ETIHADA: Totalna dominacija zagrebačkih ultrasa; Ovako su u crnini zavladali gradom

Englezi su ponovno ostali zatečeni i impresionirani konstantnim i gromoglasnim navijanjem Boysa. Ovog puta valjda su nešto i naučili, jer je to bila prava mala škola navijanja by Bad Blue Boys.