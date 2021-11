Legendarni Miroslav Ćiro Blažević nekidan je objavio da mu se vratio rak te da je dijagnoza teška s obzirom da je rak metastazirao. No, i u bolesti Ćiro iz dana u dan pokazuje svoju nepokolebljivost te je ostao vedra duha čak i u trenucima kada mu zasigurno nije lako.

Za RTL Direkt ispričao je neke stvari koje javnost nikada nije čula. "Danas imam filozofiju koja se nametnula, da odlazim. Želio bi da mi vjerujete da sam se pomirio s tim ma koliko bilo teško. Svi viču, bori se Ćiro, a ja odem na pregled i stalno neke nove metastaze. Ja ću se nastaviti boriti“, kazao je Ćiro.

'Gledam utakmicu u Splitu...'

"Ja gledam utakmicu u Splitu i boli me i moram uzeti pilulu i prije nego je uzmem, mi zabijemo gol, zabijaju Rusi, Kunem se na majku Katu, mene više ništa ne boli“, rekao je kroz smijeh.

Kazao je da nema toga što nogomet ne liječi te da je recept svake utakmice biti strog i pravedan. "Ovo je isto rat, ali viteški, nitko ne gine. Vaše kolege su ginuli da bi vi igrali. I sad ti nemoj ginuti, ma ginuti ćeš nema druge“, rekao je.

"Ja sam godinama bio Ćiro pederu, ali nisu oni imali svijest da sam ja to uzeo kao kompliment. Pa to su umjetnici, glazbenici... Evo me, tu sam, peder. I meni sad to fali“, šali se Ćiro.

Sa suprugom Zdenkom Ćiro je u braku 60 godina, imaju troje djece i petero unučadi. I ovo je najvažniji životni savjet koji im je dao. "Kažu zdravlje je najvažnije na svijetu, ali Ćiro kaže ne. Novac je, pare su. Šta kad dođeš u godine gdje ti trebaju pare, a to nisi ništa postigao. I onda si nesretan starac“, rekao je.

"Sad ću vam priznati, ja sam bio sa vrlo malo žena. Imam muški hendikep, ne mogu biti sa ženom ako je ne volim. Kaže ja ševio, ma šta sam ševio“, šali se govoreći da je te mudrosti pokušao prenijeti na nogometaše, iako ga, govori, baš i nisu slušali.

Tuđman ili Milanović?

Omiljeni film mu je 'Doktor Živago', a kada gleda televiziju, najčešće gleda RTL. RTL-ova novinarka upitala ga je da odabere između Tuđmana i Milanovića. "Tuđmanom se ne može nitko komparirati. To je najsavršeniji čovjek“, govori. Potom je upitan da odabere između Tuđmana ili Plenković. "Mladi Tuđman. Jednom sam rekao, što je Tuđman u ratu, Plenković je u miru", poručio je.

Upitan o omiljenoj ženi na političkoj sceni, Ćiro je kazao da "Merkelica imponira i sve žene, kao Margaret Thatcher".

Najdraža mu je nogometna pobjeda iz 82. godine kada je Dinamo osvojio Prvenstvo Jugoslavije. Dok se rado sjeća pobjede, Jugoslaviju, govori, treba zaboravit. "Gledam šta ima jugo-nostalgičara u Saboru, pa ja ne mogu zaspati“, komentirao je.

Osvrnuo se i na predsjednika Milanovića. "Čujte, izabrao je jedan stil koji je njegov, vjerodostojan je sebi i raja ga puši i voli. Plenkoviću ne može nitko otežavati posao, on je iznad tih stvari“, smatra.

Kazao je i da se rijetko tko može mjeriti s prvim predsjednikom, osim…"Ja kažem žena, Kolinda Grabar Kitarović“.

'Tuđman me doslovce istukao'

Nije se Franjo miješao u njegov posao, ali ga je zato, kaže, jednom dobro istukao. "Šuti, kad sam rekao da je Pašalić peti ortak me (Tuđman, op.a.) istukao doslovce. Dobro sam shvatio, hodao sam ulicom i derao se nije Pašalić peti ortak“, eto.

"Danas volim Zagreb iz puno razloga. Zagreb je jedna čaršija, ali svjetska. Jako sam ponosan na grad i na sebe da sam došao u ovu mogućnost da kupim stan gdje Zagreb gledam iz lijepe perspektive“, kazao je Ćiro.

Ipak, nadimak "trener svih trenera" nije dobio tek tako, a uspjeh 98. nije bio samo brončani. "Do sada je nikad nikome nisam pokazao. Evo, UEFA. Da, piše choaches choach. Jeste. Ako ikada itko sumnja... Da, bio sam treći na svijetu, ali prvi trener. Svi su se pitali kako je Francuska prva, a treći dobio. Pa je komisija rekla da se ruka trenera najviše vidjela na ekipi Hrvatske“, prisjetio se Ćiro.

S 87 godina u nogama, govori Ćiro, ponosan je na sve što je postigao. "Ako moram otići, nemojte žaliti, realizirao sam mladenačke snove. Nemojte me žaliti, nego samo lijepa sjećanja. Recite, bilo je lijepo, fino je živio, nek' je i on otišao. Svi su njegovi vršnjaci već otišli“, poručio je.