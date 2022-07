U dvoboju 3. kola Prve HNL nogometaši Hajduka su u subotu u gostima svladali Varaždin s 2-0 , a oba pogotka za Splićane postigao je Marko Livaja (29, 45+3).

Hajduk je u ovoj utakmici imao veliku podršku svojih navijača, Torcide, a nakon susreta pojavila se snimka jednog manjeg "incidenta" između jednog navijača i osiguranja.

Na kraju ipak popustio

Kako javlja Dalmatinski portal, navijači su kao puno prije puta do sada trebali skinuti cipele da bi ušli na sdavion u Varaždinu, a to se nije najbolje sjelo jednom 59-godišnjem torcidašu.

"Neću se skinuti. Ne zanima me, imam kartu, pretresi me... Zašto me maltretirate?", rekao je navijač redarima, nakon čega mu je prišao policajac, a nakon desetak minuta navijač je popustio.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.