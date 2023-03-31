'MOGAO BIH TE POJESTI' / Svi su ostali šokirani kada su vidjeli u čemu se pojavila: 'Ovo je nevjerojatno, nikad nisam vidio ništa slično'

Veteranka UFC-a Pearl Gonzalez ovog vikenda vraća se u ring u borbi protiv Gine Mazany na eventu Gamebred Boxing 4 u Milwaukeeju, a kako bi prošla vagu radi na smanjenju težine. Kako ne može jesti, odlučila se obući u voćne rolnice. "Mršavim pa ne mogu jesti slatkiše, pa sam ih odlučila obući. Zamolila sam tetu da mi napravi ovaj prekrasni Fruit Rollup"; progovorila je Pearl o kombinaciji kojom je šokirala mnoge. "Težak posao je završen. Trenirala sam i treniram svaki dan. Radim naporno, nemam društveni život, ne zabavljam se. Ovo je moj život", dodala je o priprepama za borbu. "Mogao bih te pojesti", napisao joj je uz fotografije jedan pratitelj na Instagramu, dok je drugi istaknuo: "Ovo je nevjerojatno, nikad nisam vidio ništa slično."