Svako dijete posjeduje neograničen potencijal, time se vodi Zaklada Marin Čilić koja djeci i mladima pruža potporu i osigurava financijsku podršku kako bi mogli pretvoriti svoje snove u stvarnost.

Marin Čilić je u ponedjeljak 11. ožujka podijelio stipendije šestoj generaciji stipendista među kojima su se ponovno našli mladi talenti iz sporta i glazbe koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Od 2016. kada je osnovana zaklada dodijeljeno je 128 stipendija.

"Osjećaj je ispunjujući. Te stvari me čine sretnim jer sjećam se i kada sam osvojio US Open 2014. meni je bilo toliko nevjerojatno koliko sam ljudi učinio sretnim. Sada s druge strane imam mogućnost pomoći mladima što je u biti nama evo kao nekima što su prošli kroz neki životni put možda i najbitnije. Vidjeti koliko to njima sreće donosi, koliko im pomaže na njihovom putu", rekao je Marin Čilić.

"Jako sam zahvalna i ponosna na to što sam dobila stipendiju. Mislim da ovo nije samo financijska podrška nego i motivacija za daljnji rad. Jako sam sretna", rekla je Bianka Saridžić, dobitnica stipendije Zaklada Marin Čilić.

