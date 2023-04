'ONA JE MALI ANĐEO' / Suprug joj nije mogao šutjeti i otkrio je svima pikanterija iz bračnog kreveta: 'Svi žele biti kao ona'

Holly Sonders je atraktivna američka voditeljica koja je u vezi sa slavnim boksačem Oscarom De La Hoyom. Njezina specijalnost i sport koji prati je golf, koji je i sama igrala. No, 2019. završio je njen posljednji angažman u novinarstvu, onaj na FOX Sportsu, pa započeo onaj na društvenim mrežama, kampanja mamljenja muških uzdaha i pokazivanja svojih atributa. Zanosna Holly u vezi je sa slavnim boksačem Oscarom De La Hoyom. Njemu za ljubav napravila je tetovažu na kojoj boksač pokazuje prema nebu nakon osvajanja zlatne olimpijske medalje na Igrama u Barceloni 1992. godine. De La Hoya je sada otkrio pikanterija iz bračnog kreveta: "Svakog jutra i svake večeri 'plešemo'. Ona je mali anđeo koji je sišao s neba i preobrazio me. Sve žele tijelo kao što je njeno, ona je lijepa, zanimljiva i svi žele biti kao ona. Svakim danom sam sve zaljubljeniji", otkrio je bivši svjetski prvak, pa dodao kako vjenčanje nije prioritet: "Ni ne pričamo o tome. Ali možda jednog dana, to ne znamo."