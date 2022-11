Prošle godine vozili su biciklističku turu Špansko-Vukovar za jednu ekipu Superheroja s Istoka Slavonije – Vukovarske leptiriće i pokazali kako to rade veliki, nesebični ljudi. Ove godine Superheroji nastavljaju svoju priču za te iste male Superheroje i njihove roditelje, te idu još jače, u jednom dahu, u jednom potezu... Za 4 dana, ovi hrabri sportski fanatici i ljudi velikog srca voze istu turu Špansko - Vukovar, samo u jednoj etapi, istih 325 km za iste klince kojima je pomoć potrebna. Vozit će članovi i prijatelji Udruge.

Cilj čitave priče je prikupljanje financijskih sredstava koja će omogućiti nastavak rada udruge Vukovarski leptirići, Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju, odnosno njihov rad za još jednu godinu. Uplate, pomoć, donacije i podršku možete ostvariti putem platforme Činim pravu stvar.

"Najbolji dio života dobrog čovjeka su njegovi maleni, bezimeni, neupamćeni činovi dobrote i ljubavi", ističu na spomenutoj platformi.

Naši Superheroji, inače, kreću iz Španskog, iz Šoljaneve ulice, a jedan od njih za Net.hr je kratko objasnio o čemu se tu radi i zašto je čitava akcija naišla na veliki interes i odaziv:

"Krećemo 18. studenoga točno u ponoć i ovog puta ćemo voziti u jednoj etapi. Prošle godine odvozili smo ju u dvije. Od Zagreba do Slavonskog Broda, pa od Broda do Grada heroja. Naša procjena da smo u Vukovaru između 14-16 poslijepodne, ako Bog da, ovisno o vremenskim prilikama. Sigurno se ide, bez obzira kakvo vrijeme. To je najmanje što možemo napraviti za Vukovarske leptiriće, naše istinske junake i njihove hrabre roditelje", kazao nam je Stjepan Vukušić, predsjednik Udruge reKreativni kvART - SHP (Špansko). OVDJE pogledajte i pročitajte SVE o hvalevrijednoj akciji ovih Superheroja.

Facebook stranica Rekreativan kvart prije 11 dana pohvalila se ovom akcijom za naklon, kao i svojim Superherojima koji voze i ovogodišnju etapu...

"Prošle godine naši Štef i Obrva vozili su biciklističku turu Špansko-Vukovar za jednu ekipu Superheroja s istoka Slavonije – Udruga Vukovarski leptirići! Mi smo vozili, a vi ste svojom energijom, podrškom i donacijama pomogli Udruzi da pobjedi neka teška vremena.

I ove godine smo tu !

Dana 18. studenoga 2022. vozimo istu turu, istih 325 km za iste klince u jednoj etapi! Budite uz nas i opet pokažite koliko srce imate za te klince i za taj Grad.

Jᴇʀ, ᴛᴏ sᴜ ɴᴀšɪ Kʟɪɴᴄɪ, ᴛᴏ ᴊᴇ ɴᴀš Gʀᴀᴅ,…ᴀ Gʀᴀᴅ ᴛᴏ sᴛᴇ ᴠɪ!", stoji u objavi.