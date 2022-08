FRKA, PANIKA / Norvežani strahuju od dolaska u Zagreb: 'Nismo Crvena Zvezda, ali morat ćemo se paziti. Nije nam svejedno'

Nogometaši Dinama i Bodo/Glimta u srijedu na Maksimiru od 21 sat igraju uzvratni susret play-offa Lige prvaka. Povijesna je to utakmica za norvešku momčad, koja iz prve utakmice nosi prednost od 1:0. Oni, naime, nikad nisu nastupili u Ligi prvaka. Kao i uoči prvog sraza u Norveškoj proteklog tjedna, norveški mediji bave se BBB-ovcima. Andreas Myrvoll, 45-godišnji norveški navijač, za norvešku televiziju TV2 objasnio je iz Zagreba svojim sunarodnjacima zašto puno pristalica Bodo/Glimta neće doći u glavni grad svih Hrvata. Inače, on je jedan od svega nekoliko norveških navijača koji su doputovali u hrvatsku metropolu. "Vjerojatno ćemo se morati paziti malo više nego inače. Nećemo hodati naokolo noseći šalove, to sigurno. Ne vjerujem da su domaći navijači baš toliko strašni koliko se priča, ali nećemo riskirati pa čak niti ako prođemo u skupine Lige prvaka, ni tad nećemo slaviti na ulicama grada. Iako, nismo mi Crvena zvezda, nego tek mali Bodo", kazao je Andreas Myrvoll. Norway.poststen prenosi kako se norveški navijači ne usude doći u Zagreb zbog straha od napada "zloglasnih" Bad Blue Boysa. Bodo/Glimt objavio je da je samo 70 njihovih navijača kupilo ulaznice za Maksimir. To je puno manji broj ulaznica nego što ih je bilo, na primjer, na gostovanjima u Rimu, Glasgowu ili Alkmaaru. "Razgovarao sam s mnogim navijačima Bodoa. Rekli su mi da ne žele putovati jer su zabrinuti zbog ponašanja navijača Dinama. Nije opasno po život otići u Zagreb na gostovanje, ali treba malo razmisliti o isticanju klupskog znakovlja, izbjegavati pokazivanje zastavica i šalova prije ulaska na stadion", rekao je šef policije u Bodou Vegard Kristiansen koji je na pitanje boje li se navijači doći u Zagreb, istaknuo: "Razgovarao sam s određenim brojem navijača i da, boje se, boje se reakcije domaćih navijača. Malo smo se mučili dok smo uspostavili dijalog sa zagrebačkom policijom, morali smo ih nekoliko puta kontaktirati. No stekli smo dojam da će naši ljudi biti sigurni i da će se policija brinuti za njih", zaključio je Kristiansen. Norveška televizija podsjeća na mnoge incidente koje su izazvali Bad Blue Boysi na gostovanjima diljem Europe posljednjih godina. Jedan od njih bio je i uoči utakmice protiv Rosenborga. Norvežani nisu navikli na nasilje vezano uz nogometne utakmice pa su pojačali osiguranje za utakmice s Dinamom. Norway.poststen, pak, piše kako je od 60 do 70 "notornih ultrasa" iz Zagreba prošlog tjedna doputovalo na sjever Norveške, ali incidente nisu radili. Za spomenuti kako smo apsolutno sigurni da nikakvih napada na navijače Bodo/Glimta po ulicama Zagreba neće biti, jer Boyse obiteljski navijači ne zanimaju. Naravno, ukoliko ne bude provokacija.