DOSADIO JOJ ONLYFANS? / Sjećate se seksi Amerikanke koja je polugola utrčala na teren i prekinula finale Lige prvaka? Nećete vjerovati čime se sada bavi

Američka youtuberica, glumica i influencerica Kinsey Wolanski privukla je ogromnu pažnju 2019. godine kada je prekinula finalnu utakmicu Lige prvaka i tim potezom "kupila" veliku pažnju cijelog svijeta. Utrčala je na teren u badiću i tako raspametila svijet. Od tada je postala velika zvijezda na Instagramu gdje objavljuje fotografije i videa s putovanja na luksuzne destinacije i gotovo isključivo se fotka u jako izazovnim, razgolićenim, izdanjima. Njena popularnost raste sve više, trenutačno ima 3,6 milijuna pratitelja na Instagramu i primijetila je da joj se karijera na društvenim mrežama sjajno razvija pa se odlučila na korak više. Prije nekog vremena Kinsey je napravila i profil na OnlyFansu, stranici za odrasle, gdje će objavljivati mnogo erotskog sadržaja za sve svoje fanove. No, to nije jedino čime se ona bavi. Kinsey je sada objavila i da se bavi puno "pristojnijim" poslom - radi na uređivanju i renovaciji interijera domova. "Uvijek radimo s ograničenim budžetom. No, volim ono u što možemo pretvoriti ove kuće, kad se pogleda s čime moramo raditi. Sanjam o razvoju ogromnih projekata s neograničenim budžetom", napisala je na Instagramu.