Na Facebook profilu Udruga Darivatelja krvi osvanuo je poziv Bad Blue Boysa za darivanje krvi zbog iznimno loše situacije sa zalihama krvi. Njihov poziv prenosimo u cijelosti:

Akcija darivanja krvi

"Zbog iznimno loše situacije sa zalihama krvi, dana 16.09.2021., u vremenu između 12.00 i 17.30 sati (pauza između 14.30 do 15.00 sati) održat će se akcija darivanja krvi.

Akciju darivanja krvi organizira Udruga darivatelja krvi u suradnji s Klubom navijača BBB. Akcija darivanja krvi održat će se u prostoru Udruge, na adresi Nikole Tomašica 12.

Pozivamo sve darivatelj/ice krvi ali i one koji to žele postati, da nam se pridruže u ovoj plemenitoj akciji te svojim dolaskom u što većem broju aktivno sudjeluju u spašavanju života najbolesnijih sugrađana, koji bez krvi i krvnih pripravaka ne mogu dobiti svoje najvažnije bitke, one za svoje zdravlje i život.

Za poklon Dinamova navijačka majica

S obzirom na to da se isti dan održava susret nogometne Uefa lige između Dinama iz Zagreb i West Ham Uniteda, Klub navijača BBB je za sve navijače "Plavih" koji će na akciji dati krv, osigurao Dinamove navijačke majice.

Uz zakusku osiguranu od strane Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, i ovaj put su se svojim proizvodima iskazali @Alca (sokovi i Frutabela čokoladice) te Pivovara Medvedgrad sa svojim asortimanom.

Pozovite prijatelje, podijelite objavu vidimo se u što većem broju.

Informacije vezane za izolaciju/samoizolaciju/cijepljenje:https://www.hztm.hr/.../kriteriji-za-odabir-darivatelja.../", stoji u objavi na Facebooku.