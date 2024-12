Pistoriusova nova djevojka kopija je žene koju je mučki ubio: 'Unakazio ju je, a iste su. On je bolesnik'

Reevina majka June (78) upozorila je novu ljubav osramoćene bivše zvijezde: “Ne razumijem kako ona ne vidi crvenu zastavu oko njega jer on još uvijek ima problema sa živcima, još uvijek ima napade bijesa i problema s naravi. Trebao je biti pod kontrolom bijesa dok je bio u zatvoru i u jednom trenutku sam ga spriječila da izađe jer nije prošao liječenje. Tada mi je pokazao da još uvijek ima problema s napadima bijesa. On je još uvijek opasnost za žene. Reeva ga je poznavala samo tri mjeseca i završila u grobu, a on nikada nije priznao svoj zločin", priča June.